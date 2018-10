JAVIO SE ODBJEGLI SIRIJSKI MIGRANT KOJI TVRDI DA TRAŽI KĆER: ‘U Italiji sam, no želim natrag u Bosnu, tamo je moja djevojčica’

Tragom informacije koju sam dobio od krijumčara otišao sam i Italiju tražiti svoju kćer. Tvrdi to nestali sirijski migrant koji je u Hrvatskoj tvrdio da ga je policija razdvojila od kćeri. Sada, pak, želi natrag u Bosnu

Nakon što je ranije danas objavljeno kako se nestali migrant Wadie Ghazi Sineid iz Sirije, koji je kazao kako ga je policija odvojila od njegove petogodišnje kćeri nakon što je prešao u hravtsku, nalazi u Italiji, RTL je uspio s njim stupiti u kontakt.

Četrdesetrogodišnjak je kazao kako je u Italiju otišao kako bi pronašao svoju kćer, a nakon što je naišao na krijumčare koji su mu rekli da je Allsa s ondje stigla s iračkom obitelji koja im je za prijevoz dana 2000 eura.

‘Ne želim u Hrvatsku’

Tragom te informacije otišao je u Trst i Milan jer su mu ljudi koji su navnodno pomogli iračkoj obitelji s kojom je bila njegova kćer, rekli da su je tamo vidjeli. “Umoran sam i želim se vratiti u Bosnu ili Hrvatsku da je potražim. Tamo je moja djevojčica. Zapravo ne želim natrag u Hrvatsku jer je tamo opasna policija. Želim se vratiti u Bosnu”, rekao je Sirijac u telefonskom razgovoru za RTL, poslavši im i fotografije na kojima je s kćeri.

Informaciju o tome da se nalazi u Italiji za RTL su potvrdili i iz udruge Are you Syrious. “Prema našim informacijama on se nalazi u Italiji jer je slijedio navodni trag kretanja svoje kćeri. Na Whatsappu je dostupan novinarima, volonterima i policiji. Ne može se govoriti da je nestao i pronađen u Italiji. Očekujemo da se utvrde okolnosti ovog slučaja i najbitnije je da se djevojčica nađe. Ukoliko se ona nalazi u Italiji očekujemo da će to policiji pomoći u pronalaženju djeteta”, navode iz udruge.