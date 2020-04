JAVIO SE HRVAT IZ TOKIJA I PONUDIO ZANIMLJIVU TEORIJU: Kako to da je broj zaraženih naglo skočio nakon odgode OI?

Život u Japanu se mijenja

Edouard Tripković Katayami, bivši dugogodišnji predstavnik Hrvatske turističke zajednice u Japanu, a danas vlasnik privatne tvrtke, javio se za RTL iz Tokija u kojem živi od 2002. godine. U Japanu je trenutno gotovo 114 tisuća slučajeva i 425 umrlih od Covida-19.

Vlada je prvo bila nonšalantna

“Protekla tri mjeseca Japan je prošao kroz nekoliko faza vezano za Covid-19. Iako je alarmirala građane među prvima, vlada nije proglasila izvanredno stanje, već se život nastavio kao i obično, ljudi su išli na posao, izlazili u restorane, družili se i slobodno živjeli. Broj zaraženih bio je mali u usporedbi s drugim zemljama, no nije bilo moguće testirati se već su tu priliku dobivale isključivo osobe s visokom temperaturom i vidno bolesne.

Postojala je bojazan mogućnosti dolaska u bolnice velikog broja ljudi što bi uzrokovalo preopterećenost zdravstvenih ustanova, a s druge strane, ukoliko bi se prijavila zaražena osoba, dotična bolnica morala bi se zatvoriti što bi utjecalo na ekonomski faktor ustanove. U svjetskim medijima Japan se spominjao kao uspješna zemlja koja je bez karantene uspjela zadržati mali broj zaraženih. Tako je Japan proživljavao prve tjedne zaraze”, opisuje Eduard Tripković situaciju na početku.

Odjednom skočio broj zaraženih

Kaže kako je razlog malom broju službeno zaraženih to što je Japan trebao biti domaćin OI koje su trebali početi u srpnju.

“Vlada je vjerovala u stabilizaciju pandemije do početka ljeta te nastojala pokazati da je Japan sigurna zemlja. Kada su inozemni atletičari počeli najavljivati odustajanje od sudjelovanja zbog bojazni od zaraze, njihove nacionalne federacije sugerirale su odgodu, što je rezultiralo 24. ožujka službenom odgodom od godinu dana. Tada je u Japanu službeno bilo prijavljeno 1.211 zaraženih virusom. Već sljedećeg dana, Japan prijavljuje znatno veći broj novozaraženih”, ističe Edouard Tripković Katayama.

Kako se broj ubrzano povećavao, vlada je proglasila izvaredno stanje u Tokiju, Osaki i još pet prefektura, dok je ostalih 40 nastavilo s normalnim načinom života. U tom je trenutku broj zaraženih prešao četiri tisuće, kaže Edouard.

Japanski sustav ne dopušta karantenu

“Kako japanski ustav ne dopušta karantenu već vlada može tek sugerirati narodu da ostane u svojim domovima, mnogi su nastavili živjeti istim ritmom kao i prije izvanrednog stanja i statistike govore da se u sedam prefektura dva tjedna nakon proglašenja kretanje ljudi smanjilo za 40 posto, daleko od očekivanih 80 posto.

Ljudi su često išli u parkove i u kupovinu i pitanje je u kojoj mjeri je efikasno izvanredno stanje ako se ljudi ne pridržavaju vladinih direktiva. Osobno poznajem ljude koji i danas svakodnevno odlaze na posao, što jer im je posao takve vrste da moraju biti prisutni, što zbog radnih navika stečenih dugogodišnjim radnim stažem jer su veliku većinu vremena proveli na radnom mjestu”, dodao je.

Vladine mjere nisu bile dovoljne

Mjere vlade ipak nisu bile dovoljne te je 16. travnja virus zarazio 9.231 osobu te je uvedeno izvanredno stanje u cijeloj zemlji.

“Kazališta, kina, karaoke, muzeji i druge javne ustanove su zatvorene, no većina restorana su otvoreni iako su zamoljeni servirati do osam sati navečer. Frizeri i mnogi dućani također rade, stoga možemo reći kako je riječ o japanskoj karanteni. Svi moji sastanci otkazani su još prije dva tjedna tako da kalendar nalikuje velikoj bijeloj plahti koja se suši na proljetnom povjetarcu.

Trenutno stanje na turističkom tržištu ne dopušta kontaktiranje partnera u svrhu planiranja zajedničkih projekata, kada je sama egzistencija agencija u pitanju, stoga ne preostaje drugo nego održavati kontakt i strpljivo čekati. Neke turističke agencije odlučile su rad od kuće produžiti do kraja svibnja iako je vlada objavila izvanredno stanje do 6. svibnja, dok je najveća agencija samoinicijativno otkazala sva inozemna putovanja s polaskom do kraja lipnja. Postoje agencije koje imaju 100 posto otkazivanja putovanja dok su nove rezervacije bliske nuli. Mnogi restorani već su objavili stečaj i predviđaju se dodatni u nadolazećem razdoblju.

Škole su već najavile odgodu otvaranja sa 6. na 11. svibnja te se nagađa da bi vlada mogla produžiti izvanredno stanje”, objasnio je.

Pomoć građanima

Japan je građanima, ali i strancima stalno prijavljenim u Japanu najavila pmoći s oko 6.500 kuna.

“Osim financijske pomoći, svakom kućanstvu poštom će stići dvije maske, gesta koja je izazvala bujicu reakcija jer je nedovoljno već ako kućanstvo ima samo jedno dijete, a kamoli obitelji poput moje koja broji šest članova”, govori Tripković Katayama. “Država je najavila i financijsku pomoć privatnom sektoru. Svaki slobodni umjetnik i obrt dobiti će 1.000.000 jena (65.000 kuna), male i srednje tvrtke 2.000.000 jena (130.000 kuna), a velike se trebaju direktno savjetovati. Aplikacija je valjana ukoliko je mjesečni promet bio manji od 50% u usporedbi s istim mjesecom prethodne godine. Cjelokupan budžet za Covid-19 krizu je 20% BDP-a, čime je Japan pokazao koliko mu je važno podržati privatan sektor ali i svakog stanovnika koji živi i pridonosi društvu”, kazao je.

Promjene životnih navika

Život se u Japanu polako mijenja. “Više nego ikada, online je postala ključna riječ za novonastale životne uvjete. Osim sastanaka, sve cu češći online tulumi iliti online pijanke. Priča se sve češće kako bi ova kriza mogla pozitivno promjeniti japansko društvo ako tvrtke prihvate rad od kuće koji se trenutno tolerira. Ljudi ne bi trebali živjeti u samom Tokiju ili u neposrednoj blizini i plaćati visoke najamnine i/ili kredite, već bi mogli živjeti u prirodi; na moru, u planinama ili bilo gdje drugdje, što bi osim smanjenja stresa putovanja od sat i petnaest minuta u prosjeku u jednom smjeru, pozitivno utjecalo i na raspoloženje osobe koja živi u sredini koju voli i naposljetku uvelike pomoglo decetralizaciji Tokija a time generiralo ekonomski rast drugih područja”, rekao je.

Dodaje i kako će mnoge tvrtke biti prisiljene objaviti stečaj, a velike gubitke pretrpjet će i turistički sekor.

