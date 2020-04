JAVIO SE HRVAT IZ NEW YORKA, NOVOG ŽARIŠTA PANDEMIJE: ‘Ljudi su na rubu živaca, gradom vladaju scene iz filmova apokalipse’

‘Otvorene su samo ljekarne i dućani s hranom, samo osnovno. Nekih proizvoda jednostavno nema, ali je dostupno uglavnom sve. Nastojimo svi živjeti i ostati zdravi i normalni’, kazao je Tonči Antunović, Hrvat s njujorškom adresom

New York prati glas najuzbudljivijeg grada na svijetu “koji nikad ne spava”. No, sada je taj grad u opsadnom stanju postavši novo žarište pamdemije koronavirusa. U Central Parku i na teniskim terenima US Opena postavljene su poljske bolnice, a u luci je usidren golemi mornarički brod-bolnica.

A brojke su zastrašujuće. U saveznoj državi New York prema posljednjim podacima je potvrđen 92.381 slučaj zaraze. Za usporedbu, to je više nego što ih bilježi cijela Kina s 82.432 slučaja. COVID-19 za sada je samo u saveznoj državi New York odnio 2373 života.

NOVIH 13 ZARAŽENIH U SPLITSKO-DALMATINSKOJ ŽUPANIJI: Policija najavila nadzor i poslala apel Splićanima

STRUČNJACI: Koronavirus je treći po redu uzrok smrti u SAD-u; Trump: ‘Ovo će biti tjedni kakve još nismo vidjeli’

‘Grad nastoji živjeti normalno, ali to je sve teže’

Prvi smrtni slučaj u New Yorku je zabilježen 1. ožujka, a guverner Andrew Cuomo sada očajnički traži od predsjednika Donalda Trumpa dodatnih 30 tisuća respiratora. Situaciju u New Yorku opisao je za RTL Direkt Hrvat Tonči Antunović, slobodni novinar koji već devet godina živi na njujorškom Manhattanu.

“Ispred bolnice Mount Sinai postavljeni su veliki šatori. U gradu vladaju scene koje su se mogle očekivati samo u filmovima apokalipse, nikako ne u stvarnosti, ovdje u New Yorku. Grad nastoji živjeti normalno, ali to je iz dana u dan sve teže”, rekao je Antunović.

ZNANSTVENIK IGOR RUDAN POZIVA NA OPREZ: ‘U obrani protiv koronavirusa Hrvatska je među najuspješnijim zemljama, ali…’

KAKO JE KORONAVIRUS TRANSFORMIRAO NEW YORK; U epicentru zaraze bolnice niču posvuda: ‘Ovo što se događa je nadrealno!’

‘Gužve su sve veće, teško je držati distancu’

I javni promet je reduciran, ali ne i obustavljen.

“Ne znam koliko je to bilo pametno od vlasti jer su tako gužve sve veće i teško je držati socijalnu distancu. Ljudi su na rubu živaca, ali se pridržavaju pravila. Škole ne rade, otvorene su samo ljekarne i dućani s hranom, samo osnovno. Dućani su puni. Nekih proizvoda jednostavno nema, ali je dostupno uglavnom sve. Nastojimo svi živjeti i ostati zdravi i normalni”, poručio je Antunović.

EUROPA IŠČEKUJE VRHUNAC PANDEMIJE, U SAD-U PROGLAŠENA OPĆA MOBILIZACIJA: ‘Travanj će biti ključan mjesec u borbi s koronavirusom’

Situaciju s koronavirusom u Hrvatskoj i svijetu iz minute u minute možete pratiti OVDJE.