JAVIO SE GLAVNI AMERIČKI INFEKTOLOG: ‘Ovo je recept za katastrofu’

Fauci tvrdi da je u SAD-u došlo do naglog skoka broja novozaraženih zbog zanemarivanja epidemioloških preporuka: ‘To je recept za katastrofu’

Nagli skok broja novozaraženih covidom-19 u Sjedinjenim Državama velikim je dijelom izazvan zanemarivanjem preporuka da se održava razmak i nose maske, rekao je glavni stručnjak administracije SAD-a za zarazne bolesti. Dnevni skok slučajeva zaraze najizraženiji je u južnim i zapadnim saveznim državama koje nisu slijedile preporuke zdravstvenih dužnosnika da se prije otvaranja ekonomije pričeka do stalnog pada zaraza.

“To je recept za katastrofu”, rekao je u razgovoru za televiziju CNN Anthony Fauci, ravnatelj Nacionalnog instituta za alergije i zarazne bolesti. “Sad vidimo posljedice širenja u zajednici koje je mnogo teže obuzdati nego širenja u poznatim fizičkim lokacijama poput zatvora, domova za starije ili pogona za prerade mesa”, rekao je Fauci u razgovoru za CNN.

U SAD-u je više od 2,5 milijuna pozitivnih na novi koronavirus a više od 125.000 ljudi umrlo je od covida-19, bolesti koju taj virus izaziva, po podacima agencije Reuters, a te su brojke najviše u svijetu. U svijetu je broj umrlih u pandemiji covida-19 u nedjelju prešao pola milijuna.

Zatvaranje barova

Kalifornija je u nedjelju naredila zatvaranje određenog broja barova, što je bio prvi veći korak unatrag u nastojanjima da se u toj državi ponovno otvori ekonomija, a prethodno su u petak Teksas i Florida naredili zatvaranje svih barova. Arizona i Georgia su prošlog tjedna zabilježile rekordna povećanja broja novozaraženih.

Američke zdravstvene vlasti razmatraju da u mjestima gdje naglo raste broj zaraženih “potpuno testovima pokriju te zajednice”, rekao je Fauci, kako bi utvrdili razmjere epidemije, identificirali zaražene i njihove kontakte od kojih bi tražili da dobrovoljno ostanu u karanteni. Fauci je rekao da je optimističan glede mogućnosti da se do kraja godine dođe do cjepiva no upozorio je da niti jedno cjepivo nije 100 posto učinkovito.

Potpredsjednik SAD-a Mike Pence u nedjelju je za posjeta Teksasu zatražio od Amerikanaca da nose maske. Pence je i sam nosio masku što predstavlja značajni zaokret za administraciju republikanskog predsjednika Donalda Trumpa koji odbija pokrivati lice u javnosti.

