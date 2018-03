JAVILE SE I DRUGE ŽRTVE LOKALNOG ŠERIFA: ‘Krenuo je rukom prema mom međunožju. Skočila sam, a on me je ščepao…’

‘Iskoristio je to što je tajnica bila odsutna i krenuo rukom ka mom međunožju. Skočila sam, a on me je ščepao. Vukao je na jednu stranu, ja na drugu… jedva sam se izvukla’, priča jedna od brojnih žrtava predsjednika općine Brus.

Predsjednika Općine Brus iz Srbije Milutina Jeličića, kojeg je tajnica prijavila za seksualno uznemiravanje, istražuje Više tužiteljstvo u Kruševcu. No, čini se da nesretna Marija Lukić nije jedina koja je proživljavala strahote na radnom mjestu. Jeličića je za uznemiravanje, kako piše Blic, prijavilo ukupno pet žena.

Riječ je o njegovoj stranačkoj kolegici Snježani Bojić, kojoj je Jeličić pomogao da se zaposli u Narodnoj knjižnici u tom gradu poslije čega ju je pokušao napastvovati, zatim Sandri M. iz Brusa, kojoj je Jeličić obećavao posao ukoliko bude intimna s njim, Marijani B. i još jednoj djevojci čiji je identitet zasad nepoznat.



Svima njima Jeličić je obećavao zaposlenje, a onda pokušavao ući u intimne odnose. Prema riječima Sandre M., seks kojim je ucjenjivao žrtve za posao nazivao je “akontacijom”.

Nakon lascivnih poruka nasrnuo na kolegocu

“Prvi put sam kod njega otišla 2014. godine jer dugo nisam mogla pronaći posao. Nisam ni izašla iz ureda, a on mi je poslao prvu poruku u kojoj je napisao da sam ga uzbudila. Ignorirala sam sve, jer sam vjerovala da će mi pomoći da se zaposlim kao odgojitelj, za što sam i školovana. Zvao je na večere, govorio da se trebamo poigrati. Kako sam odbijala, i ponude su se smanjivale, od stalnog posla, preko privremenog, do toga da je prestao obećavati. Jednom prilikom, krajem 2016. godine, kada sam došla kod Jutke u stranku drugim povodom, kako bih mu objasnila nešto u vezi s radom na računalu, iskoristio je to što je tajnica bila odsutna i krenuo rukom ka mom međunožju. Skočila sam, a on me je ščepao. Vukao je na jednu stranu, ja na drugu… jedva sam se izvukla”, ispričala je za Blic Sandra koja je sve ispričala svojoj obitelji, međutim kako ju je bilo strah Jeličićevh političkih veza prijavila ga je tak kada su se na taj korak odlučile i druge žrtve.

Inače, policija je navodno dobila spisak još desetak žena koje su bile uznemiravane pa bi sada i njih trebalo ispitati.

U međuvremenu, političke veze od kojih su strahovale nesretne žene, čini se, ipak nisu tako jake jer su u SNS-u izjavili kako imaju “nultu toleranciju na nasilje bilo koje vrste” te da će Jeličić biti isključen iz stranke.