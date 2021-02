JAPAN OBUSTAVLJA RAD BOEINGA 777 NAKON INCIDENTA IZNAD DENVERA: Amerikanci najavili dodatne inspekcije aviona

Američki regulatori najavili su u nedjelju dodatne inspekcije aviona Boeing 777 koji koriste isti tip motora koji je zbog kvara dan ranije doveo do otpadanja dijelova aviona iznad Denvera, a Japan je obustavio njihovu upotrebu dok razmatra koje mjere treba poduzeti. Federalna zrakoplovna uprava (FAA) je priopćila da će izdati hitnu direktivu kojom će se naložiti pojačani pregledi aviona Boeing 777 s motorima Pratt & Whitney 4000.

Regulatorni potezi koji uključuju motore Pratt & Whitney 4000 uslijedili su nakon što je Boeing 777 United Airlinesa u subotu sigurno sletio u međunarodnu zračnu luku Denver nakon što mu je otkazao desni motor. Na slikama koje je policija objavila u Broomfieldu, u državi Colorado, vidjeli su se ostaci aviona, razne krhotine motora na zemlji i travnjaku, a videosnimke pokazuju kako gori motor, avion obavijen crnim dimom i sl.

