JANŠA RELATIVNI POBJEDNIK IZBORA U SLOVENIJI: Njegov SDS osvojio 25 posto glasova, teško će uspjeti sastaviti vladu

Janša je izjavio kako će učiniti sve da formira čvrstu i stabilnu vladu, no svjestan je da je to težak zadatak

Janez Janša relativni je pobjednik parlamentarnih izbora u Sloveniji nakon što je njegova Slovenska demokratska stranka (SDS) osvojila 25,02 posto glasova, pokazuju rezultati koje je u nedjelju nakon prebrojanih više od 99 posto glasova objavilo državno izborno povjerenstvo.

Na drugom je mjestu Lista Marjana Šarca (LMŠ) s 12,6 posto glasova, a slijede Socijalni demokrati (SD) s 9,94, Stranka modernog centra (SMC) s 9,74, Ljevica (L) s 9,23 i demokršćanska Nova Slovenija (NSI) sa 7,15 posto glasova.

Izborni prag od četiri posto prešle su još stranka bivše premijerke Alenke Bratušek SAB (5,11 posto), Demokratska stranka umirovljenika (DESUS) sa 4,91 posto i Slovenska nacionalna stranka (SNS) sa 4,20 posto.

Janša, kojem će mandat za sastav nove vlade ponuditi predsjednik države Borut Pahor, izjavio je kako će učiniti sve da formira čvrstu i stabilnu vladu, no svjestan je da je to težak zadatak.

Treba pričekati da se nakon održanih izbora “ohlade ugrijane glave”, kazao je Janša koji razgovore s ostalim strankama na osnovi programa namjerava započeti što prije. Dodaje da će to zahtijevati vrijeme, no zbog specifičnog slovenskog izbornog sustava, koji ne nagrađuje relativnog pobjednika, ne isključuje niti scenarij po kojemu bi došlo do prijevremenih izbora, ali bi prije toga trebalo reformirati izborni sustav.

Kao najveće izazove, zbog kojih ne isključuje niti razgovore sa strankama ljevice, Janša je naveo potrebu promjene zdravstvenog sustava i odgovore na potencijalnu migrantsku krizu, uz poruku da je spreman učiniti sve najbolje za Sloveniju, bilo iz vlade ili iz opozicije.

Iako ga smatraju možda najvećim gubitnikom izbora jer je broj svojih birača sveo na trećinu od izbora prije četiri godine, Miro Cerar je ustvrdio kako njegova stranka ostaje relevantnim političkim akterom bez kojeg nije moguće zamisliti buduću stabilnu vladu, no aludirao je da s Janšom nema namjere koalirati.

Na parlamentarnim izborima u Sloveniji glasovalo je samo 51,72 posto od ukupnog broja biračka, što je razočaravajuće za mnoge, ali skoro jednako izlaznosti na izbore prije četiri godine.

Novi saziv slovenskog parlamenta trebao bi se na konstitutivnoj sjednici sastati početkom druge polovice mjeseca, a do tada bi se prema optimističkim prognozama moglo nešto više znati o mogućim koalicijskim povezivanjima pri raspodjeli vodećih funkcija u parlamentu.