JANŠA DAO PODRŠKU TRUMPU: ‘LOL, Trump je dobio potporu osuđenika zbog korupcije. Sramota’; brzo je stigao odgovor

Slovenski premijer Janez Janša napravio je rijetko viđen potez u Sloveniji, pa čak i u Europskoj uniji, otvoreno se svrstavši na stranu američkog predsjednika Donalda Trumpa uoči predstojećih izbora. On je na Twitteru napisao da, ako bi demokratski protukandidat Joe Biden bio izabran, “bio bi jedan od najslabijih američkih predsjednika u povijesti, u trenutku kad slobodni svijet treba više nego ikad jake Sjedinjene Države.”

Nije trebalo dugo da mu, i to neuobičajeno oštro, na istom mediju odgovori Bidenov savjetnik za vanjsku politiku Michael Carpenter: “LOL, Trump je dobio potporu slovenskog premijera, koji je u prošlosti bio optužen i osuđen zbog korupcije. Ali, ne brinite slovenski prijatelji, za 11 dana demagoški populizam morat će pakirati kofere”, napisao je te na slovenskom dodao: “Sramota”.

Prvi čovjek Slovenije nije mu ostao dužan te mu je odgovorio u čak tri poruke i to poprilično žestoko. “Prvo, naravno da ćemo svi mi izvan SAD-a poštovati odluku američkih birača, ma štogod oni odlučili. Nadam se da ćete i vi učiniti isto (makar sumnjam gledajući vaše pristaše u Baltimoreu). Drugo, ne samo da sam pogrešno osuđen, već sam i triput zatvoren, počevši od suđenja 1988. na Jugoslavenskom komunističkom vojnom sudu. Sve slučajeve su odbacili Ustavni i drugi sudovi. Sada je 2021. Lako možete provjeriti sve online. Treće, unatoč tome, bezočno lažete. Sad vidim zašto vas Donald Trump naziva Močvarom. Čak i da ste pod utjecajem svojih ‘slovenskih prijatelja’, to vas ne opravdava. Nadam se da se američka diplomacija više nikad neće osramotiti takvim ‘karijernim’ diplomatom”, odgovorio je Janša Carpenteru.

2. Yes, I was not only wrongfully convicted, but also sent to prison 3 times starting with 1988 trial in front of Yugoslav communist military court. But all cases were dismantled by Constitutional or other courts. It is A.D. 2021. You can easily check the facts online. 2/3

3. Despite that, you are blutantly lying. Now I see why @realDonaldTrump calls you the #Swamp. Even if this is an influence of yours “slovenian friends”, it doesn’t excuse you. Hope US administration will newer again shame itself by such “career” diplomat.

— Janez Janša (@JJansaSDS) October 24, 2020