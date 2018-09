‘JA SAM DIO POKRETA OTPORA U BIJELOJ KUĆI’: Nezapamćen udar na Trumpa uzdrmao Ameriku, otkriveno je što se upravo događa

Mnogi viši dužnosnici u administraciji Donalda Trumpa radili su iznutra kako bi spriječili ostvarenje dijelova njegova programa radi zaštite zemlje od Trumpovih najgorih impulsa, napisao je anonimni Trumpov dužnosnik u kolumni objavljenoj u New York Timesu u srijedu. Tekst je objavljen nakon što je u utorak objavljen prvi izvadak iz knjige reportera Boba Woodwarda, poznatog po otkrivanju afere Watergate, u kojoj se opisuje kaos u Bijeloj kući

Neimenovani visoki dužnosnik Trumpove administracije rekao je da članovi administracije rade na tome da zaustave dijelove predsjedničke političke agende kako bi zaštitili zemlju od njegovih “najgorih težnji”.

U uvodniku The New York Timesa pod naslovom “Ja sam dio pokreta otpora“, autor kaže kako je “amoralanost” i “impulzivnost” američkog predsjednika Donalda Trumpa dovodila do loše informiranih i nepromišljenih odluka. Trump je etiketirao anonimnog autora “kukavicom”, a novine “lažnima”. NYT se, naime, odlučio objaviti esej visokog dužnosnika Trumpove administracije čiji identitet nisu objavili.

Glasnogovornica Bijele kuće Sarah Huckabee Sanders je u izjavi oštro kazala “da je tajanstveni pisac ‘kukavica’ koja mora prestati pisati.” New York Times je branio svoj uvodnik izjavom: “Iznimno smo ponosni da smo objavili taj ulomak, koji doprinosi značajnom vrijednošću razumijevanju javnosti o onome što se događa u Trumpovoj administraciji”, piše BBC.

‘Administrativni državni udar’

Ovo mišljenje dolazi dan prije izvadaka knjige Boba Woodwarda o Trumpovoj Bijeloj kući koja sugerira da su najviši dužnosnici administracije bili uključeni u “administrativni državni udar” kako bi zaštitili naciju od predsjednika, uključujući premještanje ključnih dokumenata s njegovog stola prije nego što ih je stigao potpisati, javlja BBC.

To samo po sebi predstavlja saznanje iz ruke da je puč stvaran. Autor je izjavio da on/ona nije liberalni operativac te se slaže s mnogim ciljevima javnih politika koje administracija promovira, ali i da se ti ciljevi ostvaruju i neostvaruju unatoč predsjedniku.

Što visoki dužnosnik kaže o Trumpu?

Popis prljavog rublja trebao bi biti poznat svim predsjedničkim oponentima na ljevici i desnici. Neorganizirani sastanci, napromišljeno i uskogrudno ophođenje, nesposobnost da se drži odluka, antipatija prema slobodnom novinstvu i “anti-demokratske” sklonosti, javlja BBC.

Autor opisuje “predsjedništvo na dva kolosijeka” kao ono u kojem predsjednikova djelovanja, kao i pomirljiv stav prema “autokratima i diktatorima”, uključujući Kim Jong-una i Vladimira Putina, bivaju ograničena i preusmjerena od “odraslih u sobi”.

“To nije posao takozvane “duboke države”, piše autor. “To je posao stalnog režima.” Štoviše, autor kaže da su neki u administraciji šaptali o pozivanju na 25. amandman, ustavnu mogućnost po kojoj potpredsjednik i većina ministara u kabinetu mogu glasati o smjeni predsjednika koji je “nesposoban imati ovlasti i obavljati zadaće svog ureda.”

Pritisak za otkrivanjem identiteta izvora

Takav manevar je bio, sve do sad, većinom dodijeljen rubovima američkog političkog diskursa i grozničavim snovima Trumpovih najljućih protivnika. “Nitko nije želio sudjelovati u ustavnoj krizi,” kaže autor. “Učinit ćemo, ovako ili onako, što god možemo da usmjerimo administraciju na pravi put sve do njenog kraja.”

Već je bilo riječi o agresivnom pritisku unutar Bijele kuće da se otkrije identitet izvora na koje se Woodward oslanja u svojoj knjizi “Strah: Trump u Bijeloj kući.” Timesov esej dolijeva ulje na vatru.

Trump je raspravu prenio na Twitter samo jednom riječju: “Veleizdaja?” Popratio ju je objavom na Twitteru u kojoj se pita jesu li postojali izvori ili je New York Times sve izmislio. “Ako anonimna osoba bez muda ne postoji, New York Times, u svrhe nacionalne sigurnosti, mora ga/ju odmah predati vlasti!”

Kako je reagirala Bijela kuća?

“Isušujem Močvaru, a Močvara mi nastoji vratiti. Ne brinite, mi ćemo pobijediti!” nadodao je.

Glasnogovornica Bijele Kuće je dodala “da pojedinac koji se nalazi iza ovog ulomka odlučio radije zavaravati nego poduprijeti propisno izabranog predsjednika SAD-a. On ne stavlja interes zemlje na prvo mjesto, nego samoga sebe i svoj ego ispred volje američkog naroda.”

“Svi ti lažni mediji će ostati bez posla” kada on završi svoj predsjednički mandat jer neće imati o čemu pisati, dodao je Trump.

Tko je anonimni izvor?

Izvan kruga administracije, esej će potaknuti jednu od omiljenih vošingtonskih igara, pogađajući identitet nepoznatog autora. Sve otkad je “Anonymous” napisao roman “Predsjedničke boje”, kratki prikriveni fikcijski prikaz predsjedničke kampanje Billa Clintona 1992. godine, nije bilo takve misterije. Kasnije je otkriveno da je “Predsjedničke boje” napisao novinar Joe Klein.

Uzimajući u obzir da je fokus djela vođenje međunarodnih poslova, svjetla pozornice će obasjati vjerojatno najjače predsjednikovu ekipu za vanjsku politiku, Vijeće za nacionalnu sigurnost, Ministarstvo vanjskih poslova i Ministarstvo obrane.

Zasigurno će biti poziva da dužnosnik administracije otkrije svoj identitet. “Kriza našeg vremena jest da ljudi na pozicijama moći vide predsjednika koji pokazuje “sklonost autokratima i diktatorima” te “anti-demokratski impuls”, ali mu se javno ne suprostavljaju te dozvoljavaju da se to nastavi,” objavio je na Twitteru član Predstavničkog doma američkog Kongresa iz Virginije Don Beyer.