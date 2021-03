IZVRŠNA DIREKTORICA EMA-E: ‘Zasad nema indikacija da cjepivo AstraZenece uzrokuje stvaranje ugrušaka u krvi’

‘Broj incidenata s ugrušcima krvi nije veći od broja koji je zabilježen u općoj populaciji’, rekla je izvršna direktorica Europske agencije za lijekove

Izvršna direktorica Europske agencije za lijekove (EMA) Emer Cooke danas je na konferenciji za novinare rekla kako u ovom trenutku EMA ne raspolaže podacima o indikacijama da cjepivo AstraZenece protiv Covida-19 uzrokuje povećan rizik od nastanka krvnih ugrušaka.

“Broj incidenata s ugrušcima krvi nije veći od broja koji je zabilježen u općoj populaciji”, rekla je Cooke.

Uvjereni da je korist cjepiva AstraZenece veća od nuspojava

Cooke je, kako prenosi N1, kazala kako se zgrušavanje krvi dogodilo kod malog broja ljudi te da se to godišnje događa tisućama ljudi. Kazala je kako EMA želi utvrditi moguću povezanost te pojave s cjepivom te provjeriti svaki pojedinačni slučaj. Nakon toga će se ponovno sastati u četvrtak i donijeti odluku.

“I dalje smo uvjereni da je korist cjepiva AstraZenece veća od nuspojava. Ne možemo donijeti zaključak bez dobre i sveobuhvatne analize”, dodala je.

Cooke se osvrnula i na navode da je možda problem u nekim određenim pošiljkama cjepiva.

“Određene pošiljke cjepiva bile su sumnjive i s njima su bile povezane ove nuspojave. Mobilizirali smo radni odbor zadužen za analizu toga jesu li neke pošiljke povezane s ovim incidentima i je li došlo do nekih incidenata tijekom same proizvodnje koji su mogli dovesti do razlike u cjepivima”, kazala je Cooke.

‘Svaka zemlja ima pravo na tu odluku’

Cooke je, prenosi N1, pojasnila i kako je moguće da se nacionalne odluke o obustavi cijepljenja AstraZenecom razlikuju od procjene EMA-e.

“Stručni odbor sačinjavaju stručnjaci iz svih država EU-a i neki drugi međunarodni stručnjaci. Odluke koje se poduzimaju na nacionalnoj razini poduzimaju se na temelju informacija s nacionalne razine. Svaka zemlja ima pravo na to. Naša je dužnost fokusirati se na zdravstvene činjenice i na to postoje li znanstveni dokazi da su ovi incidenti uzročno-posljedično povezani s cjepivom. Upravo to i radimo i za to nam je potrebna duboka analiza ovih slučajeva. Moramo utvrditi je li ovo slučajnost ili uzročno-posljedična veza”, istaknula je.

