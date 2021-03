IZVRIJEĐALA PRODAVAČA U PEKARI: Zamolio ju je da stavi masku, ona odbila i krenula ga ponižavati

Jedna je Trumpova podržavateljica izvrijeđala prodavača i to na rasističkoj osnovi

U pekari na njujorškom Manhattanu jedna je žena napravila pravi rasistički incident. New York Daily News rasisticu je identificirao kao 38-godišnju Stephanie Denaro, a korisnici društvenih mreža su ju zbog njezinih odvratnih izjava, upućenih zaposleniku pekare koji je Afroamerikanac prozvali “Bagel Karen”. Naime, video njezina vrijeđanja crnca brzo je postao viralan.

Sve se dogodilo 21. ožujka kada je Stephanie ušla u pekaru bez maske pa ju je zaposlenik zamolio da ju stavi, prenosi Revolt tv. U pekaru je došla s djecom te se prepirala s njim oko maske pa ga nazvala pogrdnom rasističkom riječi. K tome, zaposlenika je nazvala s*ronjom.

I nakon što dođe zaštitarka, 38-godišnjakinja je nastavila s prepirkom. Na snimci se čuje zaštitarka koja kaže da je žena rekla da ima zdravstvenih problema i da zato ne nosi masku te da ju on ne mora poslužiti ako ne želi. Zaposlenik je više puta ponovio da neće poslužiti mušteriju bez maske, a zaštitarka je zatražila da žena ode iz pekare.

‘Moja djeca su crna, ja ne mogu biti rasistica’

Na svom Instagramu Stephanie se osvrnula na situaciju iz pekare i na uvrede koje je uputila radniku. Rekla je da ima astmu i da zato ne može nositi masku. Ponovila je rasističku riječ na “c” te izrazila šokiranost time što su je ljudi zbog njezina ponašanja napali.

Inače, i tijekom intervjua za NY Daily Times, ali i na Instagramu, Stephanie je izrazila podršku bivšem američkog predsjedniku Donaldu Trumpu. Dodala je da je otac njezine djece crnac i da ona “ne može biti rasistica ako ima crnu djecu”. Kasnije je objavila podatke o svojim precima i rekla da je ona zapravo crnkinja.

“Stojim iza onoga što sam rekla. Maltretirao me dok sam bila s djecom i povrijedio je moje slobode. Imam pravo govora, mogu reći što osjećam! Ostavite me na miru i prestanite me napadati jer sam rekla svoje mišljenje. Znate li koji je 1. amandman? Sloboda govora! Usredotočite se na važnije probleme poput stope ubojstava u Chicagu… Prestanite mi govoriti kako da živim svoj život”, objavila je Stephanie na Instagramu.

U intervjuu za lokalni medij rekla je da u New Yorku ljude prisiljavaju na nošenje maski i da je to “politički teatar”. Otkrila je da ne vjeruje u koronu i da je to podvala kako bi se preko glasačkih listića ukrali izbori Donaldu Trumpu. Također, 38-godišnjakinja je rekla da je nastavnica u jednoj njujorškoj školi, a Daily News piše da ministarstvo obrazovanja još nije potvrdilo tu informaciju.