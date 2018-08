VUČIĆ SE ZALAŽE ZA RAZGRANIČENJE S ALBANCIMA: Srpski predsjednik ima plan za Kosovo

Srpski je predsjednik izjavio medijima kako se zalaže za sveobuhvatan plan razgraničenja s Albancima

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u četvrtak da se “zalaže za razgraničenje” s Albancima, prenijela je agencija Tanjug.

Ne može govoriti o konkretnim pregovorima

“Da imamo teritorij za koji se ne zna tko ga kako tretira, i što kome pripada – to je uvijek izvor potencijalnih sukoba i problema”, rekao je Vučić u izjavi novinarima u vojvođanskom mjestu Šidu poslije obilaska jedne tvornice. “Ja se zalažem i to ne krijem, svakako se zalažem, i to je politika koju predstavljam, a hoće li ona dobiti potporu naroda ili ne, no ja se zalažem za razgraničenje s Albancima”, istaknuo je Vučić.

On je rekao da će nedvosmisleno reći što misli kada bude bilo blizu nekog opipljivog rješenja. “To mora biti sveobuhvatan plan koji se tiče mnogo toga, i ne pojednostavljen kako neki zamišljaju”, naveo je i naglasio da ne može govoriti o čemu pregovara s kosovskim Albancima, jer bi tako otvorio karte Srbije u pregovorima.

Thaçi kaže kako neće biti podjele Kosova

“Nisam neodgovoran i neću izlaziti s ‘veličanstvenim’ patriotskim izjavama”, rekao je Vučić i dodao da zna svoj posao i da ga radi u najboljem interesu Srbije.

Predsjednik Kosova Hashim Thaçi u srijedu je izjavio kako neće biti podjele Kosova niti autonomije za Srbe. Na konferenciji za medije kosovski predsjednik je rekao da je pod korigiranjem granica podrazumijevao samo to da se Preševska dolina pripoji Kosovu, ali da istodobno ne bude podjele Kosova niti autonomije za kosovske Srbe, prenijeli su ranije beogradski mediji.