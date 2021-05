‘IZVANREDNI UVJETI TRAŽE IZVANREDNE MJERE’: Senzacionalna incijativa koja bi mogla okončati pandemiju; Čak ju i Putin podupire

Vijest iz Washingtona zvuči senzacionalno: vlada SAD-a je spremna ukinuti patente kako bi se pojačala globalna proizvodnja cjepiva protiv koronavirusa. Pozitivni signali dolaze i iz Bruxellesa.

Kao doprinos borbi protiv koronavirusa američka vlada se zauzela za vremenski ograničeno ukidanje patenata za cjepiva. “Radi se o globalnoj zdravstvenoj krizi i izvanredni uvjeti u kojima se nalazimo zbog pandemije traže i izvanredne mjere”, rekla je Katherine Tai, povjerenica vlade u Washingtonu za pitanja trgovine, obrazlažući ovu neočekivanu inicijativu, piše Deutsche Welle.

Do sada je SAD, zajedno s ostalim zemljama iz kojih dolaze vodeće farmaceutske industrije, blokirao inicijative zemalja poput Indije ili Južnoafričke Republike za ukidanje patenta za cjepiva protiv koronavirusa.

Američka vlada, kako je nadalje priopćeno, i dalje ustraje na zaštiti autorskih prava, u ovom slučaju patenata na lijekove, ali će se zajedno sa Svjetskom trgovinskom organizacijom (WTO) zauzeti za iznimku kada su u pitanju cjepiva protiv koronavirusa “kako bi se zaustavila pandemija”. Cilj američke vlade je, kako se nadalje navodi u poruci povjerenice Tai preko Twittera, “što više ljudi u što bržem roku opskrbiti sigurnim i učinkovitim cjepivom”.

These extraordinary times and circumstances of call for extraordinary measures.

The US supports the waiver of IP protections on COVID-19 vaccines to help end the pandemic and we’ll actively participate in @WTO negotiations to make that happen. pic.twitter.com/96ERlboZS8

— Ambassador Katherine Tai (@AmbassadorTai) May 5, 2021