IZUMIREMO ZBOG ISELJAVANJA; HRVATSKOJ PRIJETI DEMOGRAFSKI POTOP BIBLIJSKIH RAZMJERA: Prepolovit ćemo se…

Hrvatska se našla u top 10 država svijeta koje će do 2100. izgubiti najviše stanovnika

Prema najnovijim UN-ovim procjenama o broju stanovnika u državama svijeta 2100. godine koje je analizirao Pew Research Center, zemljama regije prijeti “demografski krah”. Naime, prenosi Riječanin, Hrvatska i još četiri zemlje iz regije u prvih su deset država koje će do kraja stoljeća izgubiti najviše stanovnika.

HRVATI IZUMIRU: Nalazimo se u skupini zemalja s najvećim padom broja stanovnika

Srbija će se smanjiti za više od pola

Procjene govore da će Albanija do 2100. godine izgubiti najviše stanovnika, tako da će 2020. tamo živjeti 2,8 milijuna ljudi, dok bi na kraju stoljeća ta zemlja trebala imati samo milijun ljudi. Riječ je o padu od čak 62 posto. Odmah iz Albanije našla se Srbija kojoj će se populacija u idućih 80 godina smanjiti za više od pola, za 52 posto. Do 2020. godinu procjenjuje se da će Srbija imati 8,7 milijuna stanovnika, a 2100. ondje će živjeti samo 4,2 milijuna ljudi. Na trećem mjestu je Moldavija, a na četvrtom BiH, gdje se procjenjuje da će do 2020. godine živjeti 3,2 milijuna ljudi, a na kraju ovog stoljeća upola manje, 1,6 milijuna.

Do 2100. gotovo da ćemo se prepoloviti

Iza BiH je Bugarska, a potom, na šestom mjestu Hrvatska u kojoj će iduće godine živjeti 4,1 milijun ljudi, a 2100. samo dva milijuna i sto tisuća, što je smanjenje od 47 posto. Iza Hrvatske su Ukrajina i Litva, a ljestvicu deset država koje će do 2100. godine u postocima izgubiti najviše stanovnika zaključuju Južna Koreja i Kuba.

20 milijuna ljudi manje u Uniji

U sljedećih 80 godina stanovništvo Europske unije smanjit će se za 20 milijuna ljudi, tako da će EU umjesto sadašnjih 513 milijuna imati oko 493 milijuna stanovnika, u što je uključena i Velika Britanija. Ako Velika Britanija izađe iz EU-a i ne vrati se u sljedećih 80 godina, preostalih 27 članica Unije imat će, prema procjenama Eurostata, oko 411 milijuna stanovnika, piše Novi list.

Europska unija bi najviše stanovnika trebala imati 2044. godine kada će na njezinom području, zajedno s Ujedinjenim Kraljevstvom, živjeti 525 milijuna stanovnika. Međutim, predviđa se da bi u Hrvatskoj tada broj stanovnika trebao pasti na 3,5 milijuna.