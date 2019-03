IZREŠETAN ČOVJEK KOJI JE BRANIO ARKANOVOG UBOJICU: ‘Đavoljeg odvjetnika’ upucali dok je vozio djecu u školu, iza svega se krije opasna igra

Lokalni mediji navode kako je likvidirani odvjetnik imao tjelohranitelje, no ubojica je prišao do njegovog automobila te ga upucao kroz prozor u Johannesburgu

U Johannesburgu je jutros izrešetan 50-godišnji odvjetnik Pete Mihalik, u odvjetničkim krugovima poznat pod nazivom “đavolji odvjetnik” jer je pred sudom branio najokorjelije kriminalce južnoafričkog podzemlja.

Mihalik je ubijen ispred privatne škole u Green Pointu dok je vodio djecu u školu, a u pucnjavi je, neslužbeno se doznaje, ozlijeđen i njegov osmogodišnji sin, piše Blic.

Poznati odvjetnik bio je i odvjetnik Arkanovog ubojice Dobrosava Gavrića koji je osuđen na 35 godina zatvora zbog ubojstva Ražnatovića i dvojice njegovih prijatelja, Milenka Mandića Mande i Dragana Garića Gare. On se i dalje nalazi u kućnom pritvoru u Južnoafričkoj Republici u kojoj je uhićen još 2011., no tamošnje vlasti ga još uvijek nisu izručile Srbiji, pri čemu je ubijeni Mihalik dosta pomogao.

Imao je tjelohranitelje

Lokalni mediji navode kako je likvidirani odvjetnik imao tjelohranitelje, no ubojica je prišao do njegovog automobila te ga upucao kroz prozor. Hitna pomoć je brzo stigla, no liječnici su mogli samo konstatirati smrt odvjetnika.

Njegovo se ubojstvo povezuje s ubojstvom odvjetnika Nurudina Hasana koji je također radio na slučaju Gavrića. Hasan je ubijen prije dvije godine, također u pucnjavi.

Bio je samohrani otac, supruga je počinila samoubojstvo

Mihalik je inače bio samohrani otac. Njegova je supruga izvršila samoubojstvo prije nekoliko godina. On je neposredno nakon toga uhvaćen u prisnom zagrljaju s poznatom južnoafričkom manekenkom Tasmin Tobbit.

Ova je likvidacija nastavak priče o ubojstvima Srba uključenih u kriminalne aktivnosti u Južnoafričkoj Republici. Tako je nedavno ubijen trgovac dijamantima Đorđe Mihajlović, a u travnju ove godine likvidiran je i Arkanov ubojica Milan Đuričić Miki. Obojica su ubijeni na sličan način – dok su čekali na semaforu nepoznati napadači su im se približili na motorima i zapucali na njih.

Podjela u mafiji

U Južnoafričkoj Republici nalazi se i prvooptuženi za Arkanovo ubojstvo Dobrosav Gavrić koji je u bijegu nakon što je osuđen na 35 godina zatvora. Gavrić je uhićen kako vozač Cyrila Beeke, jednog od ključnih ljudi južnoafričke mafije. Beeka je ubijen na isti način kao i Mihaljević – dvojica su mu prišla na motoru dok je vozio i pucala u njega.

Nakon što je 2017. ubijen Juraj Uljanicki Rus došlo je do podjele u mafiji, te se jedno krilo odvojilo od dotadašnjeg šefa, Mađara Radovana Krejčira. Prema pisanju medija nakon ubojstva Uljanickog i Beeke krenuli su mafijaški obračuni. Srpski mediji pišu kako su Srbi postali mete nakon što su okrenuli leđa Krejčiru te se priklonili Beeki.