IZRAELSKI PREMIJER O ELEKTRIČNOJ OGRADI NA GRANICI S EGIPTOM: ‘Afrički migranti su gora prijetnja od džihadista’

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu je izjavio u utorak da je elektronička ograda na izraelsko-egipatskoj granici spasila Izrael od džihadističkih napada i od dolaska velikog broja afričkih migranata što je nazvao “najgorom” prijetnjom.

U Izraelu živi 42.000 afričkih migranata

“Bez te ograde bili bismo izloženi ozbiljnim napadima terorista sa Sinaja i, što je još gore, dolasku velikog broja ilegalnih afričkih migranata”, rekao je Netanyahu na tiskovnoj konferenciji posvećenoj razvoju izraelskog juga. Ministarstvo unutarnjih poslova navodi da u Izraelu žive 42.000 afričkih migranata, uglavnom iz Sudana i iz Eritreje. Uglavnom su došli nakon 2007. ušavši s egipatskog Sinaja, gdje je granica s Izraelom tada bila propusna. Vladin plan predviđa skori izgon tisuća afričkih migranata koji su ilegalno ušli u zemlju.

Električna ograda za sprečavanje ilegalne imigracije

“Govorimo o demokratskoj židovskoj državi, ali kako postići da ostane židovska s 50.000 do 100.000 migranata na godinu?”, upitao se Netanyahu. Izraelska vlada je 2010. odobrila izgradnju elektroničke ograde između Egipta i Izraela kako bi spriječila ilegalnu imigraciju, krijumčarenje droge i oružja te “ulazak terorista”. Ograda čija je izgradnja završena 2014., duga je 242 km, od krajnjeg juga Pojasa Gaze do grada Eilata. Egipatske oružane snage su 9. veljače počele veliku protudžihadističku kampanju usmjerenu na poluotok Sinaj gdje skupina Islamistička država (IS) snažno djeluje.