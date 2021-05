ŽESTOKO RAKETIRANJE NE STAJE: Izraelci demantirali da su ušli u pojas Gaze, ali Netanyahu nema dobre vijesti: ‘Ovo će potrajati…’

Stanovnici sjeverne Gaze, u blizini izraelske granice, rekli su da nisu vidjeli tragove izraelskih kopnenih snaga unutar enklave, ali izvijestili su o žestokoj topničkoj vatri i desecima zračnih udara

Izraelska vojska tvrdi da ipak nije ušla u pojas Gaze, iako su u petak rano ujutro objavili da su i kopnene snage ušle u palestinsku enklavu, javlja AFP. Nešto nakon ponoći, vojska je poslala poruku medijima da su trupe “u” pojasu Gaze, što je potvrdio i njezin glasnogovornik Jonathan Conricus za AFP.

No, dva sata kasnije, vojska je izdala “pojašnjenje” rekavši da u Gazi “nema vojnika”, a glasnogovornik vojske pozvao se na “pogrešno shvaćenu internu komunikaciju” kako bi objasnio situaciju. Gotovo svi svjetski mediji, od New York Timesa do Guardiana, objavili su početak izraelskih kopnenih operacija u Gazi.

Izrael je u petak upotrijebio teško topništvo i izveo više zračnih udara na palestinske militante u pojasu Gaze usred stalne raketne vatre duboko u izraelski teritorij. Kako su neprijateljstva ušla u peti dan, bez ikakvih znakova jenjavanja, izraelska vojska izjavila je nešto nakon ponoći da zračne i kopnene snage napadaju enklavu pod vodstvom Hamasa.

Sukob će potrajati dulje vrijeme?

Iako se u izjavi ne navode daljnji detalji, dopisnici izraelskih vojnih listova koje oružane snage redovito izvještavaju rekli su da se ne radi o kopnenoj invaziji i da su trupe gađale topništvo s izraelske strane granice.

Stanovnici sjeverne Gaze, u blizini izraelske granice, rekli su da nisu vidjeli tragove izraelskih kopnenih snaga unutar enklave, ali izvijestili su o žestokoj topničkoj vatri i desecima zračnih udara.

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu rekao je u četvrtak da će kampanja “potrajati dulje vrijeme”. Izraelski dužnosnici rekli su da Hamasu, najmoćnijoj militantnoj skupini u Gazi, mora biti nanijet snažan odvraćajući udarac prije bilo kakvog prekida vatre.

Izraelska vojska zatočila španjolsku humanitarku

Izraelska vojska zatočila je 62-godišnju španjolsku humanitarnu radnicu u Palestini te je odbija pustiti na slobodu mjesec dana nakon zatočeništva, što je posljednji slučaj u nizu represivnih mjera usmjerenih protiv španjolskih humanitarnih radnika i novinara u Palestini.

Humanitarka Juana Ruíz Sánchez, koja 35 godina živi u Palestini, optužena je za “pripadnost ilegalnoj organizaciji”, rekla je u četvrtak navečer njena odvjetnica španjolskoj javnoj televiziji RTVE.

“Izraelski vojni sudac odlučio ju je držati zatvorenu sve do početka suđenja koje bi trebalo početi 2. lipnja”, rekla je odvjetnika Gaby Lasky.

“Sudac nije pronašao dokaze krivnje protiv nje, no ipak ju je zadržao u istražnom zatvoru jer su, kako je rekao, optužbe protiv nje ozbiljne. Ovo je uobičajena mjera vojnih sudova u Izraelu protiv Palestinaca na okupiranim područjima”, dodala je odvjetnica.

Optužena za pripadnost ‘ilegalnoj organizaciji’

Ruíz Sánchez je koordinatorica palestinske nevladine udruge Odbori za zdravstveni rad (Health Work Committees). Izrael je tu humanitarnu organizaciju optužio da je novac iz europskih fondova usmjerila u aktivnosti Narodnog fronta za oslobođenje Palestine (FPLP), organizacije koju je Izrael proglasio terorističkom. Ruíz Sánchez je optužena za pripadnost toj “ilegalnoj organizaciji”.

Dvadesetak naoružanih izraelskih vojnika je 13. travnja upalo u njenu kuću pored Betlehema u 5.45 ujutro te ju odvelo na višesatno ispitivanje. U pritvoru je bila zadržana tri tjedna bez formalno podignute optužnice. Prethodno je vojska upala i u ured udruge te odvela računovođu. Riječ je o udruzi koja surađuje s europskim i španjolskim humanitarnim udrugama.

To je izazvalo ogorčenje u Španjolskoj gdje je 91 javna osoba, uključujući umjetnike i političare, potpisala manifest za njihovim puštanjem.

“Udruga je liječila bolesne, cijepila djecu po palestinskim selima i u istočnom Jeruzalemu koje je Izrael sustavno odbijao cijepiti. Pomagala je trudnim ženama, sudjelovala je u radu bolnica gdje je 40 posto pacijenata potpuno besplatno liječeno”, piše u manifestu uz poruku “Sloboda za Juani”. “Djelatnost ove udruge nije kazneno djelo. Ovdje je riječ o političkoj represiji Izraela s ciljem iscrpljivanja i uništenja civilnih udruga u Palestini”, dodaje se u priopćenju.

