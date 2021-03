IZRAELCI ‘POKAZALI BICEPSE’ IRANU: Pogledajte kako njihovi borbeni zrakoplovi prate američke bombardere B-52

Dva američka bombardera B-52 izvela su strateški prelet u pratnji izraelskih borbenih zrakoplova kako bi pokazali silu koja je “ključna u održavanju sigurnosti izraelskog i bliskoistočnog neba”, prema Izraelskim obrambenim snagama (IDF), prenosi RT.

Izraelski borbeni zrakoplovi F-15 pratili su američke bombardere tijekom dijela putovanja zračnim prostorom zemlje, potvrdile su izraelske obrambene snage u tvitu u nedjelju, pri čemu su objavile neke rijetke fotografije i video snimke vježbe.

Na ostalim dijelovima rute, američke strateške bombardere pratili su saudijski i katarski zrakoplovi, prema Središnjem zapovjedništvu američke vojske, iako nisu bili dostupni vizuali pratnje.

Today (Sunday), Israeli Air Force F-15 fighter jets escorted two American B-52 bombers through Israeli airspace.

This flight is part of the joint strategic cooperation with US forces, which is pivotal in maintaining the security of Israeli and Middle Eastern skies. pic.twitter.com/CViOa3LvBT

— Israel Defense Forces (@IDF) March 7, 2021