Izrael napao područja tri bolnice u blizini Gaze

Ravnatelj bolnice u Gazi: Ova medicinska ustanova je na rubu "prave katastrofe"

TIJEK DOGAĐAJA:

IDF objavio fotografije: 'Ovo su mjesta za lansiranje Hamasovih raketa'

08.14 - Izraeci su na društvenim mrežama objavili niz fotografija koje navodno prikazuju mjesta za lansiranje Hamasovih raketa koja su smještena u blizini civilne infrastrukture unutar Pojasa Gaze.

Izrael pogodio tunele u kojima se skrivaju Hamasovci, kao i druge mete koje su im predstavljale prijetnje

08.10 - Udari izraelskih snaga na Pojas Gaze nastavili su se i tijekom noći, a premijer Netanyahu jutros je sazvao sastanak svog ratnog kabineta. Prema tamošnjem ministarstvu zdravstva koje vodi Hamas, dvotjedno bombardiranje Gaze ubilo je tisuće civila, dok Izrael, s druge strane, tvrdi da gađa samo vojne ciljeve. Iz IDF-a su priopćili da su najmanje 320 tih ciljeva pogodili tijekom jučerašnjeg dana, ali i tijekom noći. Među njima bili su i "tuneli u kojima se nalaze teroristi Hamasa, deseci operativnih zapovjednih centara, od kojih su neki skrivali teroriste Hamasa i Islamskog džihada, vojni kompleksi i osmatračnice", rekli su iz IDF-a. Izrael je, osim toga, pogodio i mete koje su "predstavljale prijetnju snagama u području oko Pojasa Gaze koje se pripremaju za kopnene operacije, uključujući desetke minobacačkih granata i lansirnih postaja za protutenkovske projektile". IDF je djelovao i na svojoj granici s Libanonom pa u napadima pogodio čak četiri "ćelije", a napadao je i unutar libanonskog teritorija.

Ravnatelj bolnice u Gazi: 'Ova medicinska ustanova je na rubu 'prave katastrofe''

07.45 - Iz bolnice Al-Aqsa u središnjoj Gazi izvijestili su da su od svih ozlijeđenih koje su zaprimili nakon napada na bolnice u Gazi čak 65 posto žrtava bila djeca. Ravnatelj bolnice Al-Shifa u sjevernoj Gazi kaže da je medicinska ustanova na rubu "prave katastrofe", a gorivo bi joj moglo nestati u sljedećih 48 sati.

Hezbollah ima na raspolaganju do 200.000 raketa i do 100.000 boraca

07.38 - Militantna skupina Hezbollah sa sjedištem u Libanonu ima na raspolaganju do 200.000 raketa i do 100.000 boraca, prema Institutu za studije nacionalne sigurnosti (INSS) - neovisnom think tanku sa sjedištem u Tel Avivu. Tijekom noći, ali i proteklih dana, Izrael je izveo udare unutar libanonskog teritorija na ono za što tvrdi da su Hezbollahovi ciljevi, koji su povremeno ulazili u sukobe s IDF-om. Skupinu Hezbollah podupire Iran, koji ju je opskrbio velikom zalihom oružja.

"Hezbollah se sastoji i od redovnih i od rezervnih vojnika, procjenjuje se na između 50.000 i 100.000 boraca", stoji izvješću. Grupa, naime, dobiva "vanjsku podršku" od aktivista, uključujući one iz susjednih zemalja kao što su Afganistan, Pakistan, Sirija i Irak. Hezbollah se može pohvaliti i "impresivnim sredstvima napada", navodi se u izvješću, koja se sastoje od opsežne zalihe između 150.000 i 200.000 raketa, puškomitraljeza i projektila. No, kako piše Sky News, tvrdnje nisu provjerene.

Izrael napao područja u blizini tri bolnice u Gazi - palestinski mediji

7:05 Izraelski ratni zrakoplovi bombardirali su područja u blizini triju bolnica u Pojasu Gaze rano u ponedjeljak, izvijestili su palestinski mediji, ali nije odmah jasno jesu li same bolnice pretrpjele štetu.

Izraelska vojska nije odmah komentirala izvještaje, u kojima se kaže da je Izrael izvršio napad u blizini bolnica Shifa i Al-Quds u gradu Gazi i blizu indonezijske bolnice, na sjeveru enklave.

Ravnatelj indonezijske bolnice rekao je za Al Jazeeru da je izraelsko bombardiranje izazvalo "ozbiljnu štetu i ozljede", ne navodeći detalje.

Reuters nije mogao odmah potvrditi izvješća. Nije bilo neposrednih izvješća o šteti ili ozlijeđenima i u blizini druge dvije bolnice.

Palestinsko društvo Crvenog polumjeseca priopćilo je 14. listopada da im je Izrael naredio da evakuiraju bolnicu Al-Quds. Grupa je rekla da nije moguće premjestiti bolesne i ranjene.

Izrael napao dvije ćelije Hezbollaha u Libanonu

7:01 Izraelski zrakoplovi napali su dvije ćelije Hezbollaha u Libanonu rano u ponedjeljak, koje su planirale lansirati protutenkovske projektile i rakete prema Izraelu, priopćila je njihova vojska.

Libanonska državna novinska agencija NNA izvijestila je o izraelskom zračnom napadu na južno predgrađe Aitarouna, u južnom Libanonu, ne navodeći detalje.

Vojska je rekla da se jedna ćelija nalazi u blizini izraelskog grada Mattat, oko 13 km jugozapadno od Aitarouna. Rečeno je da se drugi nalazi sjevernije u spornom području farmi Shebaa. Vojska je rekla da je pogodila obje ćelije prije nego što su pucale.

Nije odmah bilo jasno jesu li dvije strane mislile na isti niz incidenata. Izrael je kasnije rekao da je pogodio više Hezbollahovih ciljeva, uključujući kompleks i osmatračnicu. Zasad nije bilo izvješća o ozlijeđenima ili šteti.

Hezbollah koji podržava Iran i Izrael razmjenjuju vatru na granici sve češće otkako je palestinska skupina Hamas izvela šokantan napad na Izrael 7. listopada, a Izrael je odgovorio intenzivnim zračnim napadima na Gazu.

Kina: Izgledi zabrinjavajući zbog širenja sukoba na Bliskom istoku

7:00 Kina situaciju u Gazi smatra "vrlo ozbiljnom", s rizikom od porasta kopnenog sukoba velikih razmjera, a izgledi su "zabrinjavajući" kako se oružani sukobi duž susjednih granica šire, objavili su kineski državni mediji ponedjeljak, citirajući posebnog izaslanika zemlje za Bliski istok.

Izaslanik Zhai Jun rekao je da je Kina pružila i nastavit će pružati hitnu humanitarnu pomoć Palestincima putem Ujedinjenih naroda i putem bilateralnih kanala kako bi pomogla u ublažavanju humanitarne krize.

Zhai je također rekao da je Kina voljna učiniti "sve što je povoljno" za promicanje dijaloga, postizanje primirja i obnovu mira, kao i za promicanje rješenja s dvije države, objavila je Središnja kineska televizija.