IZRAEL NAKON 11 GODINA SLUŽBENO PRIZNAO: ‘Bombardirali smo sirijski nuklearni reaktor’

Izraelska vojska službeno je priznala da je 2007. uništila sirijski nuklearni reaktor, javlja BBC.

Kako je priopćeno, u zračnom napadu izvršenom u regiji Deir al-Zour napadnuto je postrojenje 450 kilometara sjeveroistočno od Damaska te je time uklonjena rastuća egzistencijalna prijetnja Izraelu u regiji.

Izraelci su objavili materijale o napadu među kojima su i snimka napada na postrojene u al-Kubaru, ali i fotografije. Postrojenje su bombardirali borbeni avioni F-16 i F-15.



Oštra poruka

‘Poruka napada na reaktor izveden 2007. jest da Izrael neće tolerirati izgradnju koja bi mogla predstavljati prijetnju. To je bila poruka 1981., to je bila poruka 2007., i to je buduća poruka našim neprijateljima’, izjavio je načelnik Zapovjedništva izraelskih oružanih snaga Gadi Eisenkot.

Prema njegovim riječima, tek je nekolicina visokih zapovjednika znala za planove operacije nazvane ‘Outside The Box’ (Izvan kutije).

Jedna od najmisterioznijih operacija

Iz izraelske perspektive napad je bio izrazito uspješan, ne samo zato što je uništen nuklearni reaktor, već i zato jer je njime ojačana izralska moć u regiji. Kasnije se ispostavila da se baš ta oblast u Siriji našla u rukama ISIS-a, piše AP.

Ovim priopćenjem Izrale je skinuo veo tajne s jedne od svojih najmisterioznijih operacija u novijoj povijesti zemlje, ocjenjuje AP.