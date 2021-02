IZNENADNE FACEBOOKOVE RESTRIKCIJE: Pate brojne spasilačke službe koje nisu u mogućnosti dijeliti informativni sadržaj

Nekoliko spasilačkih služba u četvrtak je u Australiji na svojoj koži osjetilo posljedice Facebookove blokade dijeljenja informativnih sadržaja u toj zemlji, nakon gašenja mrežnih stranica na kojima se stanovnike upozorava na požare niskog raslinja, nevrijeme i epidemiju, objavile su vlasti.

Mrežne stranice vatrogasnih, zdravstvenih i meteoroloških služba diljem Australije ne mogu normalno funkcionirati na toj društvenoj mreži u času kada su se neki dijelovi zemlje našli u izvanrednoj situaciji. Stranica vladine meteorološke službe “trpi zbog Facebookovih iznenadnih restrikcija sadržaja”, napisala je na Twitteru ministrica za okoliš Sussan Ley, pozivajući korisnike da umjesto toga prate mrežnu stranicu te službe.

The Bureau of Meteorology's Facebook page has been impacted by the sudden Facebook news content restrictions.

Weather info is always available at https://t.co/lvBoMZj3Wd and on the #BOM Weather app. @bom_au, @bom_qld, @bom_nsw, @bom_vic, @bom_tas, @bom_sa, @bom_wa @bom_nt

— Sussan Ley (@sussanley) February 17, 2021