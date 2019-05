IZMLATILA GA NA ULICI JER NIJE DOBILA DAR KAKAV JE HTJELA: ‘Pustio sam da me šamara, jedino se tako smiri’

Na ulici ga je ošamarila ravno 52 puta

Kineski parovi slavili su 20. svibnja svojevrsno Valentinovo, praznik po imenu 520, koji je jedan od tri dana u kineskoj godini u kojima se slave ljubav i romantika.

No jedan anonimni par iz Sečuana postao je poznat jer se djevojci nije svidio dar koji je dobila.

Snimka s obližnje nadzorne kamere zabilježila je kako šamara mladića ni manje ni više nego 52 puta dok prolaznici samo šokirano promatraju. I muškarac mirno stoji, ne pokušavajući ni na koji način obuzdati djevojku.

Branio ju je i na policiji

Gužva oko para konačno je privukla policiju koja je odvela par u postaju na hlađenje. No i tamo je zlostavljani muškarac branio svoju djevojku. Govorio je kako je on za sve kriv, jer joj nije kupio dar kakav je očekivala te kako mu ona plaća sve životne troškove. Puštao je da ga šamara, jer je to bio jedini način da se smiri.

Svađa nije prestala ni u postaji, no ipak su se na kraju smirili te obećali da će buduće probleme rješavati mirnije.