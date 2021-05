IZGUBLJENA KINESKA RAKETA USKORO BI TREBALA PASTI NA ZEMLJU: Evo gdje možete pratiti njezino kretanje

Već danima na Zemlju pada raketa Long March 5B koja je lansirana 29. travnja s Hainana, otoka u Kini. Na sebi je nosila bespilotni modul Tianhe koji sadrži ono što će postati stambeni prostor na trajnoj kineskoj svemirskoj postaji. piše BBC.

Kinezi su, neočekivano izgubili nadzor nad raketom. Po našem vremenu, raketa će oko 00:30 sati proći kroz atmosferu Zemlje. Kretanje rakete može se pratiti na stranici Space-Track. I stranice koje se bave praćenjem satelita prate letjelicu dugu 30 metara i tešku 21 tonu.

KINESKA RAKETA OD 21 TONU PAST ĆE U SUBOTU NA ZEMLJU: ‘Moguće je da se sruši u naseljeno područje’; Evo gdje je možete pratiti

Latest TIP (as of 2021-05-08 1416Z) for CZ-5B (#LongMarch5B) (48275 / 2021-035B) shows projected re-entry at 2021-05-09 0227(UTC) +/- 180 minutes at latitude -3.9 longitude 79.4

NOTE: Still not a precise time or location, given the window; both will still vary ovr the next 12 hrs

