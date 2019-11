IZETBEGOVIĆ: Kad Dodik shvati neke stvari, BiH će dobiti novu vlast

“Moramo prihvatiti ANP koji znači poštivanje ranijih zakona, a pitanje je do koje mjere će on biti reduciran”

Predsjednik Stranke demokratske akcije Bosne i Hercegovine (SDA) Bakir Izetbegović izjavio je kako eventualno članstvo njegove zemlje u NATO-u ovisi o tome hoće li za takav korak biti potrebne unutarnje suglasnosti no prije takve odluke moraju se provoditi reforme koje su zacrtane vanjskopolitičkom strategijom države i njenim Zakonom o obrani koji kao cilj postavljaju priključenje Alijansi.

U intervju za Televiziju republike Srpske (RTRS) Izetbegović je kazao kako ostaje pri tome da je usvajanje Godišnjeg nacionalnog plana reformi (ANP) kojega treba poslati u sjedište NATO-a i tako aktivirati Akcijski plan za članstvo (MAP) uvjet za uspostavu novog Vijeća ministara na što se čeka već duže od godine.

“Moramo prihvatiti ANP koji znači poštivanje ranijih zakona, a pitanje je do koje mjere će on biti reduciran. Takođe, moramo prihvatiti da nema članstva u NATO bez novog dogovora. To je sasvim dovoljno da izađemo iz ove situacije pa ćemo se dogovarati dalje. Јa ne znam što će biti za deset godina”, kazao je Izetbegović.

Istaknuo je kako je na toj osnovi on s predsjednikom HDZ BiH Draganom Čovićem i predsjednikom saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Miloradom Dodikom potpisao koalicijski sporazum 5. kolovoza te ne vidi razloga da se od toga odustaje jer se “zakoni moraju poštivati”.

Kao ustupak Dodiku koji se protivi bilo kakvim reformama vezanim za približavanje BiH članstvu u NATO-u Izetbegović nudi “reducirani ANP” pa čak i “koordinaciju sa Srbijom”.

“Što se nas tiče, to može biti minimalni aspekt, reducirani ANP u kojem akcent može biti potpuno stavljen na civilni dio, a možemo koordinirati tempo sa Srbijom i, na kraju krajeva, prihvatiti ono što je krucijalno važno za Srbe – da nema članstva u NATO bez novog konsenzusa i dogovora, ali se zakoni ove zemlje moraju poštovati”, kazao je Izetbegović.

Poručio je kako će BiH dobiti novu vlast onda kada Dodik i njegovo SNSD prihvate činjenicu da ta država ima svoj ustav i zakone.