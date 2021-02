IZBIO GNJUSAN PEDOFILSKI SKANDAL; Poznata novinarka: ‘Ja sam ovdje kao kći jednog pedofila kriminalca, jednog monstruma’

Dok je u Njemačkoj sporazumni seksualni odnos dopušten samo starijima od 14 godina, u Francuskoj maloljetne žrtve seksualne zloporabe moraju dokazivati da seksualne radnje nisu bile dobrovoljne

Riječ je o pedofiliji, seksualnom nasilju u obitelji, seksualnom zlostavljanju na fakultetima. Francuska je u šoku – na vidjelo stalno izlaze novi slučajevi, piše DW.

Na jednom zidu u modernom 10. arondismanu u Parizu nalijepljeni su bijeli listovi papira. Na svakom stoji po jedno crno slovo. Zajedno čine poziv “ROMPR LE SILENCE” – “Prekinuti šutnju”. U Francuskoj skoro svakoga dana izađe na vidjelo neki novi slučaj seksualnog zlostavljanja djeteta. Poznate osobe javno govore o seksualnim zlouporabama koje su doživjele u svojim obiteljima. A Audrey Pulvar, novinarka i gradska vijećnica u Parizu, za radijsku postaju France Inter kaže: “Ja sam ovdje kao kći pedofila-kriminalca, kao kći jednog monstruma.”

Njezin otac, poznati i ugledni sindikalist s francuskog otoka Martiniquea, navodno je godinama seksualno zlostavljao svoje tri nećakinje. Audrey Pulvar se prisjeća: “Uvijek sam osjećala da nešto nije u redu, ali nisam znala što. Moja sestrična Barbara mi je u jednoj svađi rekla: tvoj otac gura ruku u moje gaćice. Tada je bila stara sedam godina. Ja sam se osjećala kao da sam paralizirana. Tada sam imala šest godina.”

‘Djeca javno osuđuju svoje mučitelje’

Audrey Pulvar je više od 20 godina šutjela o optužbama na račun njezinog oca. Sada se usudila progovoriti, ohrabrena raspravama o seksualnoj zlouporabi djece koja potresa Francusku od početka ove godine. Početkom siječnja šok je izazvala knjiga “La Familia Grande”. U njoj pravnica Camille Kouchner optužuje svog očuha, uglednog politologa Oliviera Duhamela, da je godinama seksualno zlostavljao njezinog brata blizanca. Od tada pod hashtagom #metooinceste svoja iskustva dijele brojne žrtve seksualnog nasilja unutar obitelji.

To je nastavak pokreta Metoo, kaže filozof Marc Crepon: “Pokret Metoo je dao glas ženama koje su bile žrtve seksualnog nasilja, ali nije uključivao djecu. To se sada mijenja. Djeca žrtve seksualnog zlostavljanja sada javno osuđuju svoje mučitelje i pobrinula su se za to da čitavo društvo vidi taj čin.”

‘Prag tolerancije se mijenja’

U središtu pozornosti javnosti sada se nisu našli samo počinitelji, nego i osobe koje su znale što se događa, a nisu ništa poduzele. U dijelovima intelektualne elite optužbe za seksualno zlostavljanje djece, poput onih protiv politologa Duhamela, navodno su dugo bile poznate i prešućivane. Frederic Mion, direktor uglednog pariškog sveučilišta Science Po, navodno je znao za to. Nakon masovnih prosvjeda se povukao s dužnosti.

“Za naše društvo to sada znači da se određene optužbe više ne mogu jednostavno tolerirati. Mnogi su dugo s tim prolazili bez posljedica. Sada to više neće biti moguće”, kaže filozof Crepon. I ističe da je došlo do društvene promjene i da se prag tolerancije upravo mijenja. Prvi učinci su već vidljivi. Jer, optužbe su tako glasne i brojne, da ni francuska vlada više ne može šutjeti. Ministar pravosuđa Eric Dupont-Moretti se založio za promjenu zakona.

“Čin seksualne penetracije, koji izvede jedna odrasla osoba na maloljetnoj osobi mlađoj od 15 godina, treba biti smatran silovanjem”, rekao je ministar.

Dok je u Njemačkoj sporazumni seksualni odnos dopušten samo starijima od 14 godina, u Francuskoj maloljetne žrtve seksualne zlouporabe moraju dokazivati da seksualne radnje nisu bile dobrovoljne. Nakon što su žrtve našle snage da otvore oči društvu, oni koji pišu zakone ne smiju više zatvarati oči, stoji u otvorenom pismu francuskoj vladi koje su potpisale mnoge poznate osobe, poput pjevačice Carle Bruni i nogometnog trenera Didiera Deschampsa.

I kći počinitelja Audrey Pulvar je pozvala: “Saslušajte žrtve što imaju reći i uvažite njihove izjave!”

I to sve žrtve. Jer, u jeku ove rasprave o zločinima pedofila u Francuskoj se u središtu pozornosti općenito našla tema seksualnog nasilja, prije svega kod elite. Pod hashtagom #sciencesporcs – porc je francuska riječ za svinju – studentice uglednog sveučilišta Sciences Po izvještavaju o napadima među studentima i predbacuju neaktivnost sveučilišnoj upravi. I one traže: “Rompre le silence” – prekid šutnje.