IZA TRUMPOVIH RIJEČI KRIJU SE IZNIMNO OPASNE NAMJERE: Pokazao je drsko zanemarivanje načina na koji se glasovi računaju

Iako je Donald Trump proglasio izbornu pobjedu i izrazio strah od ‘krađe’ izbora, nije spomenuo na koje od tri vrste listića je mislio kada je govorio o prijevari demokrata, ali je pokazao da drsko zanemaruje načine na koje se glasovi tradicionalno zbrajaju u uređenim demokracijama

Još uvijek nije jasno tko je pobijedio na izborima u SAD-u, a vjerojatno neće ni biti neko vrijeme. To ne znači da je demokracija ugrožena, smatra Carla Bleiker, izvjestiteljica Deutsche Wellea iz Sjedinjenih Država. Izborna noć pokazala se točno onakvom kako su predviđali mnogi stručnjaci i analitičari – bar u jednom pogledu: Nema jasnog pobjednika u srijedu ujutro. Ključne države, uključujući Michigan, Wisconsin i Pennsylvaniju, još uvijek su u igri i vjerojatno će trebati neko vrijeme dok ne objave konačne rezultate. Nije iznenađujuće to što su se oba kandidata potrudila ignorirati neizvjesnu situaciju i svojim pristašama demonstrirali optimizam.

Demokratski predsjednički kandidat Joe Biden pojavio se pred medijima u svojoj matičnoj državi Delaware. “Znali smo da će ovo dugo trajati”, rekao je Biden, dodajući da ima dobar osjećaj što se tiče trenutne situacije i nužnih 270 glasova elektora. “Nije gotovo dok se ne prebroje svi glasovi, dok se ne prebroje svi glasački listići”, naglasio je on.

PET KLJUČNIH TOČAKA KOJE ĆE ODLUČITI O PREDSJEDNIKU SAD-A: Za sada je jasno samo da se Trump neće tako lako predati…

Koje listiće treba zbrojiti?

S tri različite vrste glasova: osobnim glasovanjem na dan izbora, osobnim prijevremenim glasovanjem i glasovanjem poštom, proces brojanja se može protegnuti i na iduće dane. To je potpuno legitiman dio demokratskog procesa. Ne iznenađuje to što je predsjednik Donald Trump, ne pružajući dokaze, na Twitteru to opisao kao pokušaj demokrata da “ukradu” izbore – ali ipak izaziva ogorčenje.

U svom govoru Trump je tvrdio da je očigledno pobijedio u nekoliko država koje u tom trenutku još uvijek nisu završile s prebrojavanjem. On je posebno ukazao na svoje vodstvo u Pennsylvaniji, ne spominjući vrlo važne detalje – koje od tri vrste listića tamo tek treba izbrojati. Mnogi od glasačkih listića koji još uvijek nisu izbrojani su oni koji su stigli poštom – a za koje stručnjaci pretpostavljaju da su više u korist demokrata. Pa naravno da Trump ne bi htio da se oni broje. Ali to također znači da demokrati još uvijek ne bi trebali izgubiti nadu – veliki broj glasova koji će se još izbrojati vjerojatno će biti za Bidena.

Ali time što je Trump proglasio pobjedu, nazvavši proces brojanja glasova “velikom prijevarom” i najavljujući da bi konačnu odluku mogao donijeti Vrhovni sud, pokazao je drsko zanemarivanje načina na koji se glasovi računaju u demokraciji u ovoj godini pandemije.

TRUMP BJESNI NA TVITERU: ‘Velika pobjeda! Pokušavaju nam ukrasti izbore, nikad to nećemo dopustiti’

TRUMP PORUČIO DA MU ŽELE UKRASTI IZBORE: ‘Pobijedili smo, ovo je prevara. Ne želimo da nađu neke glasove u 4 ujutro i dodaju ih na popis’

Grijesi koji ne zavrijeđuju poraz

Mnogi liberalni Amerikanci nadali su se jasnoj pobjedi Bidena – i sigurno ne ovako tijesnoj izbornoj utrci. Napokon, njihov kandidat se kandidirao protiv predsjednika koji je muslimanima želio zabraniti ulazak u SAD, koji je odvojio djecu migrante od roditelja na južnoj američkoj granici, koji je pokrenuo rasističke napade protiv žene članice američkog Kongresa, koji je morao odgovarati zbog pokušaja trgovine vojnom pomoći Ukrajini u zamjenu za pomoć protiv njegovog političkog suparnika, pod čijim je vodstvom do sada u SAD-u više od četvrt milijuna ljudi umrlo od Covida-19… Popis je jako dug.

Činjenica da je značajan broj Amerikanaca i dalje glasovao za Donalda Trumpa usprkos njegovim postupcima u protekle četiri godine pokazuje što je prihvatljivo u Sjedinjenim Državama. I to je poražavajuće, bez obzira na to tko završi u Bijeloj kući.

GLASOVI KOJE TRUMP NE PRIZNAJE; Republikanci se ograđuju od njegovih izjava, ali stiže upozorenje: ‘Protivnici su s razlogom zabrinuti’

‘TRUMP JE ŠKOLSKI PRIMJER MITSKOG VARALICE’: Komunikologinja kaže da se suzdržao od etiketiranja i iskoristio puno učinkovitiju metodu

Rasplet neizvjesnih američkih izbora uživo možete pratiti OVDJE.