ITALIJA ZBOG KORONAVIRUSA UVELA NOVE DRATSIČNE MJERE: Zatvaraju se kafići, restorani, a smiju raditi samo dućani s hranom i ljekarne

Talijanski premijer Giuseppe Conte večeras je najavio nove, još drastičnije mjere u borbi protiv koronavirusa.

Zatvaraju se sve trgovine i ugostiteljski objekti. Smjet će raditi samo dućani s hranom i ljekarne.

“Ovo je trenutak za novi korak, najvažniji korak koji moramo poduzeti sada”, rekao je Conte u večerašnjem izvanrednom obraćanju naciji.

Prema posljednjim podacima, u Italiji je 10.590 oboljelih od koronavirusa.

Dosad je 827 osoba, a samo u protekla 24 sata njih 96 osoba, što je najviše u jednom danu dosad.

‘Epidemija u Španjolskoj mogla bi potrajati četiri mjeseca0

U Španjolskoj, drugoj zemlji po broju oboljelih od koronavirusa u Europi nakon Italije, epidemija bi mogla potrajati četiri mjeseca, rekao je u srijedu dužnosnik španjolske zdravstvene službe.

„Zasad uvedene mjere imat će učinak na idućih deset dana, samo kako bi se zaustavilo širenje koronavirusa. No do zaustavljanja njegova prijenos i kraja ove epidemije neće doći. U najboljem slučaju potrajat će još mjesec i pol ili dva mjeseca. Ne budu li se stvari odvijale dobro trajat će između 3 ili 4 mjeseca“, izjavio je Fernando Simón, dužnosnik centra za praćenje situacije s koronavirusom pri španjolskom ministarstvu zdravstva. On je izašao na konferenciju za medije u Madridu nakon što od nedjelje ubrzano raste broj zaraženih osoba.

U Španjolskoj je u srijedu zabilježen 2.231 slučaj koronavirusa. Aktivna su 1.994 slučaja nakon što su umrle 54 osobe a 183 ozdravile.