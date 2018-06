ITALIJA ODBIJA MIGRANTE: ‘Malta ne prima nikoga, Francuska tjera s granice, Španjolska je brani oružjem… Od danas Italija govori ne poslu ilegalne imigracije’

Da oggi anche l’Italia comincia a dire NO al traffico di esseri umani, NO al business dell’immigrazione clandestina. Il mio obiettivo è garantire una vita serena a questi ragazzi in Africa e ai nostri figli in Italia. pic.twitter.com/3nLN7d4khC

— Matteo Salvini (@matteosalvinimi) June 10, 2018