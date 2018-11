ISTUKLA TRUDNICU KOJA JE POTOM OSTALA BEZ BEBE: ‘Izbila je moju bebu iz mene, pa snimila fotografiju koja me slomila’

Žena iz Engleske koja je izgubila dijete nakon napada, prisjetila se događaja kada je vidjela fotografiju napadačice koja se zlobno smije

Nakon što je vidjela policijsku fotografiju napadačice kako se zlobno smijulji, jedna žena iz Engleske, Jasmine Cochran, koja je izgubila dijete nakon što je divljački napadnuta prisjetila se tog strašnog i nepovratnog događaja.

Sve se dogodilo prošle godine 27. kolovoza, kada je 19-godišnja Jasmine Cochran izudarala već tri mjeseca trudnu 24-godišnju Jessie-May Turpin. “Njezina policijska fotografija slomila mi je srce. Uništila mi je život, ophodila se prema svemu kao da je riječ o zezanciji”, rekla je Turpin nakon što je vidjela fotografiju na kojoj se napadačica zlobno smije, pišu britanski mediji.

Tjednima slala prijeteće poruke

Fizičkom napadu prethodili su tjedni psihičkog maltretiranja, tijekom kojih je Cochran slala prijeteće poruke Jessie-May. Iako je znala da je trudna, Cochran je bešćutno napala Jessie-May na putu kući nakon što je kupila hranu. Molila ju je da prestane, no Cochran se na to nije obazirala i zadala joj niz udaraca.

Kada je napadačica pobjegla, Jessie-May je nazvala policiju i dala izjavu. Odvezli su je kući, bila je uznemirena i sve ju je bolilo.

“Željela bih da sam otišla u bolnicu, ali bila sam u stanju potpunog šoka i nisam razmišljala kako treba”, rekla je nesretna Jessie-May, dodavši da je duboko u sebi znala da nešto nije uredu s bebom, ali nije bila sigurna da bi mogla izdržati kada bi joj doktori rekli na glas kako je pobacila bebu.

‘Izbila je moju bebu iz mene’

Sljedeći dan Jessie-May probudila se u bolovima u stomaku. Otišla je do lokalne bolnice, no doktori su je obavijestili da je pretrpjela spontani pobačaj. Nije nikada uspjela saznati spol djeteta i sve joj je to potpuno slomilo srce. “Ne mogu znati sa sigurnošću što je točno uzrokovalo to da sam izgubila bebu, budući da svi znaju da su rane faze trudnoće rizične. No, prema mom mišljenju, to je bila Jasminina krivica – ona je izbila moju bebu iz mene”, rekla je Jessie-May koja je bila u potpunom šoku.

Zatrudnila je neplanirano prošle godine u novoj vezi s muškarcem kojeg ne želi imenovati. U vrijeme napada bila je tri mjeseca trudna i radovala se djetetu. Vijest o djetetu joj je bila tim više radosna vijest jer nije bilo sigurno da će više moći ostati trudna, budući da joj je zbog ektopične trudnoće bio odstranjen jedan jajovod.

Međutim, radost je kratko trajala budući da je uskoro, u kolovozu 2017., bez ikakve najave, počela dobivati nasilna pisma od Cochran koja je već bila poznata po nasilju. Iako je poznavala Cochran preko zajedničkog poznanika, nisu bile prijateljice, tako da su Jessie-May prijeteće poruke u kojoj joj Cochran savjetuje da se pazi bile potpuno iznenađenje.

Prijeteće poruke

Jessie-May je mislila da je najbolje ignorirati prijetnje kako situacija ne bi eskalirala, a i vjerovala je da je riječ o dječjim igricama. Međutim, najgore se ipak dogodilo. Nakon što je izgubila bebu, Jessie-May je pristala podnijeti tužbu, pa Cochran uskoro uhićena. Te večeri Cochran je krenula u zločinački pohod, pri čemu je uzrokovala štetu nakon što je naoružana nožem pokušala razbiti vrata na jednom posjedu

U veljači 2018. Cochran je priznala svoje zločine, uključujući optužbe za napad premlaćivanjem u vezi s napadom na Jessie-May koja je bila toliko traumatizirana da se na sudu nije mogla součiti sa svojom napadačicom. Osuđena je na 12 mjeseci zatvora. Sudac Paul Darlow rekao je da je zapanjen da je njezino djelo zabilježeno samo kao napad premlaćivanjem.

Još uvijek ne zna zašto je bila žrtva napada

Jessie-May još uvijek ne zna motiv napada. Do nje su došle glasine da je neki stari poznanik platio Cochran da je premlati zbog duga od preko deset funti. Ne zna je li to točna informacija, čak se i na neko vrijeme odselila jer se nije mogla nositi s lokalnim tračevima. Neki ljudi su govorili da je sve izmislila.

Stvari su za Jessie-May od napada i gubitka djeteta još i pogoršale. Nakon nove ektopične trudnoće, doktori su joj morali odstraniti i drugi jajovod, pa sada više nije u mogućnosti zatrudniti prirodnim putem. Preneražena je što Cochran nije optužena za ozbiljniji zločin.

“Mrzim Jasminu zbog toga što je napravila. Zatvorena je na samo jednu godinu, a, prema mom mišljenju, bebu sam izgubila zbog nje. Trebala bi biti zatvorena na puno duže”, rekla je očajna Jessie-May.