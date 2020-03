ISTRAŽIVANJE OXFORDA: Hrvatska ima najrestriktivnije mjere u svijetu u odnosu na broj zaraženih. Ovo je 11 kriterija

Treba napomenuti kako se situacija s mjerama protiv koronavirusa mijenja gotovo svakodnevno

Hrvatska je primjenila najrestriktivnije mjere u svijetu u suzbijanju koronavirusa u odnosu na broj zaraženih, pokazuje istraživanje Sveučilišta Oxford. Prema ovom indeksu u kojem uspoređuju mjere s brojem zaraženih, Hrvatska trenutno provodi najrestriktivnije mjere, a iza nje na listi su se našle Sirija, Srbija i Katar.

Najviše slučajeva zarazom koronavirusom, kao što je poznato trenutno je u Kini, Italiji, Sjedinjenim Državama i Španjolskoj.

Tim od desetak znanstvenika i studenata s Oxforda je prikupljao informacije iz svih dijelova svijeta. Navode kako će sustavne informacije o tome koje su mjere i kada poduzele vlade biti od pomoći donositeljima odluka i građanima u borbi protiv pandemije.

11 indikatora vladinih odgovora

Ovaj je tim prikupljao informacije o 11 indikatora vladinih odgovora na pandemiju. To su: zatvaranja škola, zatvaranje poslovnih prostora, ukidanje javnih okupljanja, ukidanje javnog prijevoza, javne kampanje informiranja o zarazi, zabrana putovanja u zemlji, restrikcije na međunarodna putovanja, fiskalne mjere, monetarne mjere, hitno ulaganje u zdravstveni sustav i ulaganje u razvoj cjepiva. Primjerice za nikakve mjere kod zatvaranja škola država bi dobila 0 poena, za preporuku zatvaranja jedan poen, a za obvezu zatvaranja 2 poena.

Gdje su podaci nedostajali, istraživači su stavili 0, kao da uopće nema mjera, a spomenute su mjere gradirali na temelju javno dostupnih podataka iz novinskih izvještaja i službenih podataka vlasti.

Zemlje ispod crte na grafu imaju manje restriktvne mjere u odnosu na broj zaraženih, a one iznad crte imaju restriktivnije mjere u odnosu na broj zaraženih.

Radi se o projektu koji je u tijeku te će se indeks mijenjati kako se situacija bude razvijala i kako podaci budu postajali precizniji. Treba napomenuti da zemlje svakodnevno uvode nove mjere.

Stožer najavio još rigidnije mjere

Govoreći jučer na RTL-u šef Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak kazao je kako je razočaran ponašanjem Hrvata jer se krše mjere koje stožer propisuje. Kazao je kako su moguće nove, još rigidnije mjere.

“Moguća je zabrana kretanja više od dvoje ljudi i da ih bude više od dvoje u trgovinama. Isto tako, možemo uvesti puno strožu kontrolu u suradnji s policijom. Čini mi se da je to scenarij koji čeka Hrvatsku, moramo povećati nadzor”, kazao je jučer Capak.

U Hrvatskom saboru jučer se raspravljalo i o izmjenama Zakona kojima bi vladajućima bilo omogućeno praćenje lokacije građana putem njihovih mobitela. Ova se mjera spominjala kao metoda nadzora građana kojima je propisana samoizolacija. No, dijelu stručnjaka i javnosti te oporbi sporno je to što se u Zakonu ne precizira da bi se ta mjera mogla odnositi samo na one kojima je propisana izolacija zbog koronavirusa, već bi bila primjenjiva na sve.

