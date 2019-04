ISTRAGA LIKVIDACIJE BIZNISMENA DOVELA DO BRAĆE ĆULUM: Bliski prijatelji Ognjena Vranješa, u Europi proglašeni za treću najveću opasnost…

Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Srpske potvrdilo je kako i dalje traga za muškarcem po imenu Bendi Đukanović

Četiri osobe uhićene su do utorka navečer u sklopu istrage o ubojstvu poduzetnika Slaviše Krunića, koji je iz zasjede ubijen u ponedjeljak u okolici Banje Luke, potvrđeno je tijekom dana iz policijskih izvora u Bosni i Hercegovini.

Policija je potvrdila kako su, pod sumnjom da su sudionici ubojstva na području Banje Luke, uhićeni Goran Milanović i Emilio Baldo, a kasno poslijepodne policija Federacije BiH je u Sanskom Mostu uhitila braću Nermin i Armin Ćulum, koji su nakon toga predani policiji Republike Srpske.

Ministarstvo unutarnjih poslova tog entiteta potvrdilo je kako i dalje traga za muškarcem po imenu Bendi Đukanović, za kojega drže da je također bio pripadnik skupine koja je likvidirala Krunića.

Objavljena je Đukanovićeva fotografija uz poziv građanima da prijave policiji ako ga opaze, ali i da budu oprezni jer je riječ o opasnoj osobi.

O mogućim motivima ubojstva Slaviše Krunića, vlasnika četiri tvrtke u kojima radi gotovo dvije tisuće zaposlenih, za sada se samo nagađa, no mediji u BiH prenose kako je on bio poduzetnik koji nije pristajao na “reket” pa nagađaju kako je to mogao biti razlog za njegovu likvidaciju.

Krunić je bio vlasnik i zaštitarske tvrtke “Sector Security”. Neprekidno je bio na oprezu, a i u trenutku kada je ubijen bio je u pratnji dvojice zaštitara, od kojih je jedan poginuo, a drugi teško ranjen kada su napadači na njih pucali iz strojnica.

Njemačka ih je proglasila državnom opasnošću

Kako piše Dnevni avaz, Armin Ćulum zvani Boki poznat je policijskim agencijama diljem Europe, kao i njegov brat Nermin.

Oni su na čelu bajkerske organizacije “United Tribuns”, koju je njemačka tajna služba proglasila za državnu opasnost, a u Europi su proglašeni za treću najveću opasnost za sigurnost.

Prema pisanju brojnih europskih medija, dvojac se bavi raznim kriminalnim poslovima. Državna agencija za istrage i zaštitu SIPA 2014. pretresla je kuću Armina Ćuluma u okviru međunarodne policijske akcije “Ezel”, koju je provodilo 900 policajaca na području BiH, Austrije i Njemačke.

Tada je razbijena kriminalna grupa koja se bavila trgovinom ljudima i prostitucijom.

“United Tribuns” djeluje u Austriji i Švicarskoj, a njihovi direktni konkurenti su grupe “Hells Angels” i “Bandidos”.

Nedavno je Ognjen Vranješ, bivši nogometni reprezentativac BiH, na početku seks-skandala s Jelenom Karleušom, nakon prepucavanja s njezinim mužem Duškom Tošićem, objavio fotografiju na Instagramu s Nerminom Ćulumom.