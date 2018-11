ISTINA O OVOJ FOTOGRAFIJI: Putin nakon više od godine dana otkrio o čemu je u Njemačkoj razgovarao s Melanijom Trump

Večere na kojima sjede dravni uglednici nikada nisu samo večere već i prilika za izgradnju odnosa među čitavim zemljama i nacijama; tako je bilo i na ovoj večeri

Tijekom prošlogodišnjeg summita u Hamburgu, Vladimir Putin nije imao priliku razgovarati samo s Donaldom Trumpom, već i s njegovom suprugom Melanijom budući da su na večeri čelnika država sjedili jedno do drugog. Viđeni su da međusobno komuniciraju, no do sada nitko nije znao o čemu su pričali.

U Amazonovom dokumentarcu “World Order 2018” ruski predsjednik otkrio je što je bio fokus razgovora kojeg je vodio s predsjednikom i prvom damom SAD-a. Čini se da je Melania Trump željela malo više saznati o ruskoj demografskoj politici. “Ispričao sam malo o mjerama kojima pomažemo majke i djecu, objasnio sam principe na kojima demografska politika počiva i izgledali su uistinu zainteresirani”, rekao je Putin u razgovoru za dokumentarac.

“Malo sam se hvalio”

Dodao je i kako je Melania bila iznenađena nekim podacima te da joj opisao i rezultate koje je demografska politika do sad polučila. “Potom sam im govorio općenito o Rusiji, Sibiru i pecanju. Znate kako to ide, malo sam se hvalio. Kako ne uljepšati priču kad govorite o pecanju?”, duhovit je bio Putin.

Razgovor je potom krenuo u smjeru Kamčatke te o životinjskim vrstama u Rusiji, posebno o tigrovima.

Prije ove večere, Melania i Putin susreli su se kad je Prva dama bila poslana u prostoriju u kojoj su dvojica predsjednika vodili vrlo dug sastanak, a sve s namjerom da ga privedu kraju, piše britanski Express.