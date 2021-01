ISTINA JE PROCURILA; Liječnike iz Wuhana prisilili da lažu: ‘Znali smo da je virus smrtonosan puno prije nego je to objavljeno svijetu’

Kina je prvi put obavijestila WHO o 27 slučajeva tada nepoznate bolesti 31. prosinca 2019., a smrt nije zabilježena do sredine siječnja

Kineski medicinski djelatnici su potajno snimljeni kako priznaju da su znali koliko je koronavirus opasan kada se počeo širiti Wuhanom, ali kažu da im je rečeno da o tome lažu. Medicinski djelatnici u Wuhanu kažu da su za smrt od virusa znali već u prosincu 2019. godine, ali sredinom siječnja Kina je prvi put obavijestila WHO o smrtnom ishodu, javlja Daily Mail.

Također su shvatili da virus prolazi između ljudi, ali bolnicama je rečeno da “ne govore istinu”.

Znali su i prije da je virus smrtonosan

Kina je prvi put obavijestila WHO o 27 slučajeva tada nepoznate bolesti 31. prosinca 2019., a smrt nije zabilježena do sredine siječnja. No, kineski medicinski djelatnici, koje je tajno snimio jedan novinar, kažu da su i prije znali da je virus smrtonosan.

Jedan je liječnik rekao: “Zapravo, krajem prosinca ili početkom siječnja, rođak nekoga koga poznajem umro je od ovog virusa. Mnogi od onih koji žive s njim također su zaraženi, uključujući ljude koje poznajem.”

Već 12. siječnja WHO je rekao da nema “jasnih dokaza o prijenosu s čovjeka na čovjeka” i rekao da je “uvjeren u kvalitetu” kineskog odgovora.

Nisu smjeli govoriti o tome

Ali jedan kineski liječnik rekao je: “Svi smo smatrali da ne bi trebalo biti sumnje u prijenos s čovjeka na čovjeka.” Prema jednom izvještaju, liječnicima koji su prisustvovali bolničkom sastanku ‘rečeno je da ne govore glasno’ o pravoj prirodi zaraze.

“Znali smo da se ovaj virus prenosi s čovjeka na čovjeka, ali kad smo prisustvovali bolničkom sastanku, rečeno nam je da to ne govorimo”, rekao je jedan liječnik.

Do 21. siječnja, kada je WHO objavio prvo izvješće o situaciji s virusom, bolest je zarazila najmanje 278 ljudi u Kini i proširila se u tri druge zemlje.

