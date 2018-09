ISPOVIJEST ŽENE KOJA JE ODRASLA U KUĆI HORORA: ‘Tata nas je silovao, a mami to nije smetalo; igrale smo se sa stvarima njihovih žrtava’

U intervjuu za Daily Mail, Mae West je otkrila kako je uspjela pobjeći od prošlosti, u prvom izvatku iz njenih novih memoara, otkrila je divljački svijet okrutnosti koji se skrivao iza četiri zida njihove kuće

Mae West je odrasla u Ulici Cromwell 25 u Gloucesteru koja je 1994. postala poznata kao Kuća horora. Njen otac Fred West, uz pomoć supruge Rose, ubio je najmanje deset mladih žena, uključujući i jednu njihovu kćer, od kojih je mnoge zakopao u podrumu, piše Daily Mail.

Širom svijeta Rose West smatraju jednom od najopakijih žena, ali tada je Mae još uvijek vjerovala njenim vehementnim izljevima nevinosti. Tako da je bila dirnuta kada je dobila suosjećajno majčino pismo iz zatvora, posebno zato što joj je nedostajala njena ljubav i podrška.

Istovremeno, bila je bolno svjesna da joj njena majka nije nikada nešto tako rekla dok je odrastala, niti ju je ikada zagrlila otkad je izišla iz pelena. Naprotiv, tukla je nju i njenu braću tako jako da su često imali ozljede, piše Daily Mail.

Iživljavanje nad djecom

Lokalna bolnica ima zapis o tome da su 30 puta završili na hitnoj, ali nikada nije primjetila nikakav obrazac nanošenja ozljeda. Prije nego li je svijet saznao za tzv. “Kuću horora”, nitko pri zdravoj pameti ne bi nazvao Rose West dobrom majkom.

Čak je svjesno zanemarivala suprugove incestuozne izlete. “Možda sam bila naivna, ali duboko u sebi sam znala da me majka nikada nije voljela. To me nije zaustavilo da se upletem u njenu mrežu manipulacija…”, ističe Mae.

Za njenu braću i nju ta zloglasna adresa je bila njihov dom, koji izaziva strašna sjećanja, ali nikada nije bio fokus u njihovim životima. Iako ništa u njihovom kućanstvu nije bilo, po mišljenju drugih, normalno, bavili su se uobičajenim stvarima. Jeli su i gledali televiziju zajedno, slavili rođendane i išli na odmore.

Majka je pekla izvrsne torte za rođendane i finu voćnu tortu za Božić. U stvari, Božić je bio jedini dan kada su se zaista osjećali kao bilo koja druga obitelj. Otac, koji je rijetko uzimao slobodan dan od posla fizikalca, bi inzistirao da se svi zajedno okupe i gledaju kraljičin govor. Kao i majka, bio je monarhist, navodi Daily Mail.

Činio se opsjednut vijestima, posebice onima u deset sati navečer. Svi su morali biti tiho i gledati ih s njim. Njegov omiljeni film je bio Bambi. “Lomi mi srce, zaista,” znao je reći. “Posebno dio kad umire Bambijeva majka.”

Na mahove su se činili normalnima

“Ne shvatite me pogrešno. U našem domu je također bilo zlostavljanja, očaja, nasilja i patnje, ali ono nije bilo stalno. Možda vam se može činiti šokantnim, ali naša obitelj nam je mnogo značila, onoliko koliko znači bilo kojem djetetu,” ističe Mae.

Bila je drugo od osmero djece njenih roditelja, iako je biološki otac zadnjih dvoje gotovo sigurno netko od majčinih klijenata. Velik dio njenog djetinjstva radila je kao prostitutka.

Rekla bi njenoj starijoj sestri Heather i njoj da satima dadiljaju mlađu braću, dok je ona primala klijente, većinom starije bijelce, u salonu kojeg je posebno dizajnirao otac u gornjem dijelu kuće, piše Dail Mail.

Kada je ušla u tinejdžersku dob, morala je s javljati na telefon, primajući pozive muškaraca da zakažu sastanak s “Mandy” jer je to bilo ime pod kojim je njena majka radila. Zamalo da nije bila njena tajnica.

To joj je bilo jako teško i ponižavajuće, posebno kad su neki ulazili u detalje o tome što žele s njenom majkom. “Oprostite, morat ćete razgovarati s njom o tome”, odvratila bi im s nelagodom. Otac je ozvučio aparat za slušanje bebe, kako bi mogao prisluškivati majčine susrete s nekog drugog mjesta u kući. “Smatrao je naše gađenje i nelagodu smiješnima.”

Poniženja na svakom koraku

Iako je majka kasnije rekla da ju je suprug prisilio na prostituciju, u to vrijeme više se činilo kao zajednički pothvat. Čak je postojao jastuk na kojem je pisalo “Mama i tata” na sofi na kojoj su muškarci čekali svoj red. Naravno, znali su da druge obitelji nisu takve, ali dali su sve od sebe da se pomire s onime što se događalo u vanjskom svijetu jer je, između ostalog, bilo duboko ponižavajuće, piše Daily Mail.

Drugi razlog je bio taj da im je obitelj bila jedini izvor sigurnosti te su se bojali učiniti bilo što što bi to moglo narušiti. “Mislim da je majka namjerno držala vanjski svijet na distanci. Nije nam bilo dozvoljeno dovesti prijatelje kući, nisam bila nimalo popularna,” kaže Mae. Majka je prisiljavala Heather da nosi nošenu robu i muške cipele u školu te se brinula da njihova kosa bude brutalno kratka. Posljedično, bile su nemilosrdno zlostavljane u školi.

Kad su odrasle, stvari su pistale još gore. Majka ih je prisiljavala da peru kosu deterdžentom za pranje posuđa te im je zabranjivala depilirati noge i koristiti dezodorans. “Djeca mogu biti okrutna pa su nam tako pjevali pjesmu iz reklame za taj deterdžent,” ističe Mae.

Majka sadist

Majka ih je kod kuće tukla zbog najmanjih sitnica. Ponekad ih je tukla sadistički. Otišla bi do posebnog ormarića gdje je držala štapove i remenje te bi ih postavila u vrstu kako bi ih kaznila. Ako bi plakali kad bi ih tukla, vikala bi da prestanu ili će dobiti repete pa su se naučili suspregnuti, barem dok ih ne bi ostavila same, piše Daily Mail

Kada je rodila Taru, svoje četvrto dijete 1977., majka je bila sve nasilnija i nasilnija, a potakla bi je i najmanja provokacija da baca lonce i tave na njihove glave. “Jednom je onesvijestila mog brata Stevea nakon što mu je razbila staklenu posudu na glavi. Jednom je čak uzela bebu iz njenog stolca, udarila je i zatim natrag bacila u nju, a samo zato što je Tara prosula njenu hranu na pod,” kaže Mae.

Zadnji put kad je majka bila zaista jako nasilna je bilo u njenim ranim tinejdžerskim godinama. Rekla joj je nešto što ju je zasmetalo jer je brzo uzela nož te potrčala prema njoj vičući: “Misliš li da ovo neću upotrijebiti na tebi?” Zatim je počela zamahivati njime prema njenim grudima, prerezavši vestu te ogrebavši joj kožu. Mae se tresla od straha te bojeći se za svoj život, pobjegla u podrum. “Jednom sam je vidjela kako davi Stevea da sam mislila da će ga ugušiti. Bio je malen, imao je samo šest ili sedam godina.”

“Sjedio je na kuhinjskom pultu te mu je majka rekla da siđe dolje. Kada je to odbio učiniti, uhvatila ga je za vrat te ga podigla u zrak. Bilo je zastrašujuće: lice mu je počelo plaviti, a njegove oči crvenjeti.” Napokon ga je spustila. Sljedeći dan je išao u školu, a lice mu je bilo prekriveno crvenim mrljama. Rekla im je da kažu da mu je vrat zapeo za granu stabla, piše Daily Mail.

Nikad nitko ništa nije pitao

“Ponekad sam ostala sjediti u razredu, nadajući se da će me učiteljica upitati što nije u redu, ali nikada nisu. No istina je da su me i upitale, vjerojatno im ne bih rekla ništa,” priznaje Mae. Znala je da roditelji nisu željeli da stranci guraju nos u njihova posla. Uvijek je postojala prijetnja, ponekad prilično izražena, da ako bi se itko od njih žalio bilo kome oko bilo kojeg aspekta obiteljskog života, primjerice na to što ih tuku, da bi ih mogli dati na posvajanje. Kako god stvari bile loše kod kuće, nisu to željeli.

Policija se nikada nije zapitala što se to događa u njihovoj kući, iako su postojale anonimne dojave djece policiji. “Jednom sam razgovarala s Heather o ocu, nakon što nas je počeo seksualno iskorištavati. Malo tko da je čuo taj razgovor bi ga shvatio,” priznaje Mae. “Složile smo se da je on bolji roditelj u mnogo čemu, onaj s kojim bi smo otišle da su se naši roditelji odlučili rastati. Unatoč tome što nas je seksualno zlostavljao, bio je prilično brižan roditelj, čak i smiješan. Unatoč divljačke prirode njegovih ubojstava, nikada nas nije tukao. Čak se nekada umiješao kad bi nas majka kažnjavala i rekao da se opusti”.

“Ona je ta koje smo se plašili i smatrali smo da ona nosi hlače u tom braku. Ne mogu zanijekati da smo se Heather i ja bojale što će nam otac učiniti, ali kao djeca mogle smo birati da budemo opako tučene ili seksualno zlostavljane”. Još kao malim djevojčicama govori im je da će jednog dana “penetrirati u nas”. Isprva, njegovi česti komentari o očevom pravu da uzme kćerino djevičanstvo činili su se kao šale, ali kako su se približavale pubertetu činile su im se više kao prijetnje. “Jedino je ispravno. Moj otac je isto učinio mojim sestrama,”, rekao je.

Strah od oba roditelja

Približavao bi im se kad god je imao priliku, posebno kad su nosile školske uniforme. Prikradao bi se u njihovu sobu i skidao ih te pokušao općiti s njima. Nakon nekog vremena odlazile bi spavati potpuno obučene, piše Daily Mail. Također su bile na straži jedna drugoj kada su koristile kupaonicu, jer na vratima nije bilo brave. “Nikad se nisam mogla opustiti. Čak i sada, nakon toliko godina, uvijek imam jedno oko na vratima kada se tuširam,” priznaje Mae.

Majka nije ni pokušavala spriječiti oca, iako ih je ponekad pred njom zlostavljao. Rekla bi da je to normalno Fredovo ponašanje te je očekivala da i Mae na to tako gleda. “Nikada nije prigovarala kad je pokušavao gledati porniće s nama, uključujući filmove moje majke s njenim klijentima. Smatrala sam ih u potpunosti odbojnima te tražila izlike da napustim sobu”, kaže Mae.

“Jesam li imalo sumnjala da su moji roditelji ubili niz mladih žena od kojih su neke bile naše podstanarke? Naravno da ne. U svakom slučaju, otac je napravio poseban ulaz za podstanare, tako da smo ih rijetko viđali,” ističe Mae. Kada joj je bilo osam godina, otkrile smo ormar pun ženske odjeće i obuće. Heather i Mae su se oblačile u nju, a majci to nije smetalo. Mae je tek puno kasnije shvatila da je to odjeća mladih žena koje su ubijene u kući, piše Daily Mail.

“Gledajući unazad, jedina pozitivna stvar iz mog djetinjstva bilo je moje prijateljstvo s Heather. Tješile smo jedna drugu kad bismo bile pretučene te smo smišljale svoje igre jer smo imale malo igračaka,” kaže Mae.

Otac je postajao sve odvratniji

Očeva silovanja su postajala sve strašnijima. Majka se na to smijala i nazivala ga prljavom svinjom. Obje su odlučile napustiti dom kad navrše šesnaestu, ali kako se Heather bližio 16 rođendan, otac je počeo ispoljavati svoje nasilne namjere prema njoj i kad bi pokazao bilo kakav znak nelagode, prijetio bi i postao odvratan, piše Daily Mail.

Heather se povukla u sebe te se više nikad nije smijala ni smješila te je često tiho sjedila u stolici i njihala se naprijed-nazad. U ljeto 1987., kada je napokon napunila šesnaestu, pronašla je posao čistačice u odmorištu Torquay. Tada se ponadala da će napustiti dom.

Dan prije nego što je trebala poći, posao se izjalovio. Mae je otišla k njoj te je pronašla uplakanu u krevetu. “Sljedeći dan otišla sam u školu kao i obično. Kada sam se vratila kući, nije joj bilo ni traga,” kaže Mae. Otac im je samo opušteno rekao da je sestra otišla.

Upitali su ga kamo, na što je on odvratio u odmorište. Primila je poziv da je opet trebaju pa je otišla. “Pa to je sjajno, zar ne?” upitala sam majku, ali ona nije odgovorila. Bilo je očito da ne želi o tome razgovarati. “Žao mi je što se nisam imala prilike s njom oprostiti, ali mi je bilo drago da se sve posložilo. Nisam imala razloga vjerovati da je više neću čuti nikada,” ističe Mae.

Prolazili su tjedni i mjeseci, a još uvijek nije bilo pismra. Počelo se osjećati da nešto nije u redu. Je li se Heather zaista raspravljala s ocem i majkom te pobjegla? Steve i Mae, bez znanja roditelja, otišli su je tražiti po ulicama Gloucestera. Čak su nazvali ured Vojske spasa kako bi prijavili njen nestanak. Otac je nastavljao tvrditi da je Heather povremeno s njim u kontaktu, ali Mae je postajala sve zabrinutijom. Nije vjerovala da bi ih Heather naprosto napustila, piše Daily Mail.

Nestala bez traga

Nakon nekog vremena rekli su ocu da će prijaviti njezin nestanak policiji. Njegovo se lice smrknulo. “Bolje vam je da to ne učinite. Mogli biste ovdje upasti u nevolje. Zasigurno ne želite uplesti policiju u ovo.” Pa smo od toga odustali. S vremenom se ime moje sestre sve rijeđe spominjalo.

“Majčino se ponašanje promijenilo. Više me nije tukla. Što se tiče oca, još me pokušavao silovati, ali nije više bio uporan kao prije. Kada sam navršila 16, bio je na meni red da pronađem posao u lokalnoj tvrtki za prodaju nekretnina pa sam se iselila iz roditeljske kuće. Prije nego što sam otišla, upozorila sam svoju mlađu sestru Louise da se čuva oca,” rekla je Mae.

Jednog dana u kolovozu 1992., kada joj je bilo 20, nazvala ju je majka da je policija izvršila premetačinu u kući. Bila je jako uzrujana. Rekla je da je otac odveden u policijsku postaju te da je na ispitivanju zbog silovanja i seksualnog zlostavljanja njene sestre Louise, piše Daily Mail.

Bila je šokirana i prestravljena. Louise je bilo tek 13 godina te je mislila da će još neko vrijeme biti sigurna. Ono što je najviše uznemirilo njenu majku je to što su joj oduzeli djecu i odveli ih u centar za socijalnu skrb jer su smatrali da je i ona umješana te mu je pomagala u tome.

Natrag se vratila kući kako bi pomogla majci da održi obitelj na okupu. U lipnju 1993. suđeno je njenim roditeljima. Otac je optužen za tri slučaja silovanja te za bludne radnje i okrutnost nad djetetom. Majka je bila optužena za okrutnost te na poticanje na seks s trinaestogodišnjom kćeri, piše Daily Mail.

Osam mjeseci kasnije policija je pozvonila na vrata Westovih s nalog da pretraže vrt, kako bi pronašli Heatherino tijelo. Međutim, nisu ga pronašli. Zatim su njena majka i otac odvedeni su na ispitivanje. Njen otac priznao je svom odvjetniku Howardu Ogdenu da ju je zadavio i zakopao u stražnjem dvorištu te je obećao policiji da će ih odvesti da im pokaže gdje ju je zakopao.