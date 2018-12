ISPOVIJEST VATROGASACA KOJI SU SVJEDOČILI UŽASU KOD NIŠA: ‘Bila je zaglavljena ispod vlaka, otvorila je oči i samo me gledala’

Prizori koji su dočekali vatrogasce kod Niša kada su došli na mjesto nesreće u kojoj su sudjelovali vlak i autobus bili su stravični. Gledali su ljude bez dijelova tijela i pitali se kako su uopće neki od njih uspjeli preživjeti

“Bila je ispod vlaka, ispod šina, 50 metara od mjesta nesreće. Kada sam joj prišao vidio sam da ima teške ozljede, otvorila je širom oči u tom trenutku i samo me je gledala. Smirite se, izvlačimo vas, rekao sam da je ohrabrim. Oko nje bilo je dvoje mrtvih”, priča Saša Đoković, jedan od onih koji vatrogasaca koji su bili na mjestu tragedije nedaleko Niša u kojoj je putnički vlak naletio na uatobus i prepolovio ga. Dodaje kako, unatoč činjenici da su svi obučeni za teške situacije, teško mogu izbjeći emocije kada vide nastradale.

Kada su vatrogasci stigli na mjesto dodgađaja, ondje su već bili djelatnici Hitne koji su ih upućivali na priorritete. Na jednoj strani nalazili su se ljudi kojima su, piše Blic, dijelovi tijela bili samljeveni, na drugoj oni koji su bili zarobljeni, ali živi i na trećoj ozlijeđeni.

MJEŠTANI BLOKIRALI PRUGU NA MJESTU KRVAVE NESREĆE: ‘Jesu li ovi životi dovoljni da se napokon postavi rampa?!’

JEZIVE SCENE KOD NIŠA, BOLNICOM SE PROLAMAJU JECAJI: ‘Užas… I policajci plaču dok izvlače žrtve…’

‘Kako su uopće ostali živi s takvim ozljedama?’

“Krenuo sam izvlačiti one ispod vlaka, tu si bile tri osobe, dvije mrtve, i žena koja je davala znakove života, živu smo je izvukli. Pitao sam se, i ja i svi mi, kako su uopće ljudi živi s onakvim ozljedama, bez dijelova tijela.. Žena ispod vlaka ne znam kako je uopće bila živa, kada sam se podvukao, ona je otvorila oči i gledala me, to mi se urezalo u pamćenje. Ništa nije mogla reći, rekao sam joj držite se, izvlačimo vas, hrabrio sam je i krenula je živa ka Kliničkom centru”, priča Đokić.

Vatrogasni zapovjednik Marko Radovanović kaže da je scane koja je vatrogasce dočekala na terenu bila ona koju nikada ni jedan od njih ne bi želio vidjeti u svojoj karijeri.

Petero poginulih, 30 ozlijeđenih

“Prvo smo izvlačili žensku osobu koja je bila s druge strane pruge, sjedila je na sredini i jedna noga joj je bila kompletno u dijelu sjedišta ili šasije autobusa. Nismo znali odakle da krenemo, što da siječemo i kako, prijelom je bio otvoren, bila je svjesna”, prisjeća se Radovanović.

U nesreći koja se dogodila u petak ujutro u 7 sati i 31 minutu petero ljudi je poginulo, među kojima i dvoje djece. Trideset osoba je ozlijeđeno. Njih deset je još uvijek u bolnici, dok su neki kritično.