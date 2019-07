ISPOVIJEST SUPRUGE LONDONSKOG TERORISTA: ‘Srce mi se slama kad vidim lice terorista u našoj kćeri. Zauvijek će biti obilježena’

Foto: Profimedia/Screenshot: The Sun

Foto: Profimedia/Screenshot: The Sun Autor: Danas.hr 07:38 23.07.2019

Charisse O’Leary, supruga jednog od trojice terorista iz Londona, otkrila je s čime se nosila u vrijeme, ali i nakon napada i kako je to promijenilo njen život

Udovica džihadista Rachida Redouanea, koji je 3. lipnja 2017. zajedno s još dvojicom kombijem uletio među pješake na londonskom mostu i tržnici Borough, dvije godine nakon incidenta tvrdi kako ju on progoni, jer vidi njegovo lice u njihovoj kćeri, javlja The Sun.

Charisse O’Leary, sada skriva svoje trogodišnje dijete i prisjeća se napada koji je počinio njen suprug. Tvrdi kako nije imala pojma o namjerama svog supruga toga dana. Rekla je kako je Redouane poveo kćer sa sobom i pokupio kombi kojim je napad izvršen.

TERORISTIČKI NAPAD U LONDONU: Na desetke ljudi stradalo je na London Bridgeu i Borough Marketu

Pakleni plan

“Odveo je moju kćer s tim monstrumima da bi došao do kombija za napad. Još uvijek ne mogu vjerovati. Kako je to mogao učiniti svojoj kćeri? Otišla sam na roštilj s prijateljima i vjerovala sam da je naša kći na sigurnom. Umjesto toga bila je s teroristima dok su planirali ubiti nevine ljude. To ništa ne može promijeniti. Moja kći će uvijek biti okaljana tim zlom. Kad mi je vratio kćer, nisam imala pojma”, kaže O’Leary.

On je vratio njihovu kćer nakon što se susreo s Khuramom Buttom i Youssefom Zaghbom, s kojima je unajmio kombi i napunio ga s 29 vreća pijeska kako bi dobio na težini. Tri sata prije napada vratio je kćer s mokrom pelenom majci, a odbio je i njenu zahvalu zbog 50 funti koje joj je posudio.

“Gledajući unatrag, očito je da je želio biti čist prije nego što je sreo Boga. Pitala sam ga hoće li sutra posjetiti svoju kćer. Rekao je: ‘Ah moj telefon’ okrenuo se i otrčao. To je bio posljednji put da sam ga vidjela živog”, rekla je O’Leary.

ŠEF ANTITERORISTIČKE POSTROJBE DAO DETALJE JUČERAŠNJE AKCIJE U LONDONU: ‘Policajci su pucali u teroriste, pogođen je i jedan civil’

36 sati ispitivanja

Redouanea, kao i drugu dvojicu terorista ubili su policajci nakon što su na londonskom mostu kombijem uletjeli među pješake te usmrtili osmero ljudi, a ozlijedili pedesetak. Nakon što ih nisu uspjeli pregaziti, izboli su ih noževima. No, to je bio početak noćne more Charisse i njene kćeri. O namjerama svog supruga je doznala na najgori mogući način.

“Bilo je zastrašujuće. Spavala sam u krevetu s kćeri i sjećam se jakih prasaka. Otvorila sam oči, a soba je bila ispunjena dimom. Vidjela sam ostatke po podu. Izašala sam iz kreveta misleći da se strop srušio, a onda sam začula povike: ‘Dolje, dolje’. Ljudi s maskama i pištoljima su utrčali i ja sam počela vrištati. Moja kći je vrištala. Tim specijalaca bio je u napadnoj opremi i s puškama. Jedan je viknuo: ‘Uzmi dijete’. Mislila sam da ćemo umrijeti. Nisam se mogla prestati tresti. Držali su me na stubištu dva sata dok su mi pretraživali stan”, rekla je Charisse.

Tada je doznala što je učinio njen suprug, ali i bila uhićena zbog sumnje u terorizam. Istina, bila je supruga terorista, ali je odbila prijeći na islam i odgajati kćer prema islamskim načelima. Nakon što je doznala detalje napada, policajci su je zadržali na ispitivanju 36 sati, da bi je na kraju pustili bez optužbi.

KRVAVA BILANCA TERORISTIČKOG NAPADA U LONDONU: Među žrtvama Francuzi, Nijemci, Kanađani… Ne zna se ima li stradalih Hrvata

Osude društva

No, osude su stizale iz društva. Neki su govorili da ih treba “poslati u Siriju da umru”. O’Leary kaže kako je svakodnevno plakala za žrtvama koje je Redouane ubio, ali ističe kako su i ona i njezina kći žrtve.

“Srce mi se slama kad vidim lice terorista u našoj kćeri. Izgleda poput njega, ali u njoj ima dobrote. Bilo bi bolje da je ubio mene i nju. Ona će uvijek biti kći terorista”, rekla je O’Leary te dodala kako su u početku njihove veze 2010. njeni prijatelji bili sumnjičavi prema njemu, ali su ga na kraju ipak prihvatili. Krivi sebe što nije primijetila njegov radikalizam.

“Dobio je ono što je htio i umro, ali nas je ostavio da se nosimo sa svime”, zaključila je.