ISPOVIJEST SNAJPERISTA KOJI JE UBIO 250 KRVOŽEDNIH I NADROGIRANIH DŽIHADSTA: ‘Pogodila me raketa. Vidio sam boju smrti’

35-godišnji bivši kurdski tražitelj azila u Velikoj Britaniji tvrdi da je ubio 250 ISIL-ovih terorista

Bivši kurdski tražitelj azila u Velikoj Britaniji, 35-godišnji Azad Cudi tvrdi da je ubio 250 ISIL-ovih terorista za vrijeme dok je u svojstvu snajperista služio u kurdskim snagama u Siriji. Kako piše Daily Mail, Cudi se pridružio dobrovoljačkoj vojsci YPG 2013. godine, te se godinu dana kasnije našao u sastavu 2500 vojnika koji su branili grad Kobani od 12.000 krvožednih džihadista.

Tijekom brutalnih borbi na ulicama, Cudi je pogođen raketom koju je ispalio ISIS borac. “Kada me pogodila, vidio sam boju smrti i iskusio njezine divlje emocije'” napisao je.

Pobjegao iz Irana da se ne bi borio protiv svojih

Kada je imao 19 godina, Cudi je zatražio azil u Velikoj Britaniji, nakon što je pobjegao od vojne obveze u Iranu kojom bi bio primoran boriti se protiv vlastitog naroda, Kurda. 2011. godine, kada je izbila sirijska revolucija, a ISIL zadobio kontrolu nad teritorijem za svoj “kalifat”, odlučio vratiti se kako bi pokušao spasiti svoju domovinu.

2013. godine, nakon kratkog treninga, počeo se boriti kao snajperist. “Branio sam svoju zemlju, svoje ljude, civile”, napisao je u knjizi “Long Shot: My Life As A Sniper In The Fight Against ISIS”.

Postigao bolji rezultat od Chrisa Kylea

Uskoro se suočio s poludjelim i nadrogiranim ISIL-ovim borcima. Cudi je ubio 250 džihadista, dok je njegov kolega snajperist ubio 500. Ako je taj broj točan, onda je to više od broja ubojstava koje je zabilježio US Navy SEAL Chris Kyle, prema kojemu je snimljen film ‘Američki snajper’. Kyle je ubio 160 ljudi, što je više nego bilo koji drugi američki vojnik.

Sada kad se vraća kući u sjevernu Englesku, Cudi kaže da je povećao svoju sigurnost u slučaju da ga u Britaniji napadnu simpatizeri ISIL-a. “Postoje ćelije spavača koje mogu biti bilo gdje, ali imam osiguranje i oprezan sam”, rekao je.

“Sretan sam što živim u otvorenom, demokratskom društvu i cijenim svoj život u Britaniji”, kaže Cudi koji se uspješno oporavio od operacije nakon što ga je pogodila raketa.