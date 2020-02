ISPOVIJEST HRVATICE KOJA ŽIVI U JERUZALEMU: ‘Ovdje uzbuna znači sljedeće: ‘Ispucana je raketa i leti u vašem pravcu…’

Posljednji teroristički napad u Jeruzalemu dogodio se nedaleko od kuće u kojoj sa svojom obitelji živi zagrebačka novinarka sa stalnom adresom u Izraelu Aurelija Rosenzweig, koja je potom i opisala način života ondje i dala jedan praktičan, ali bitan savjet

Današnji teroristički napad u Jeruzalemu u kojem je u naletu automobila ozlijeđeno 14 ljudi samo je jedan u nizu brojnih sukoba između Izraelaca i Palestinaca. Novi napad je dio palestinske odmazde za ubojstvo 17-godišnjaka, prve žrtve nakon što je Donald Trump objavio svoj mirovni plan za Izrael i Palestinu.

Iako je slične stvari već doživjela, zagrebačka novinarka sa stalnom adresom u Izraelu Aurelija Rosenzweig, posebno je pogođena ovim napadom, jer se on dogodio nedaleko od njene kuće. Unatoč tome, kaže da život ide dalje.

“Evo odvela sam djecu u vrtiće, obavila kupnju pseće i hrane za nas. Bio je divan izbor u ribarnici, uzela sam veliku palamidu… Dan je lijep, topao i sunčan, apsolutno se ne osjeti nikakva napetost na ulici, ne vidim pojačane policijske ophodnje, sve je kao i obično. Ali to je zato što Izraelci imaju taj stav ‘ako uspiju utjecati na naš život – teroristi su pobijedili’. Zato nema panike i svi su maksimalno cool ‘baš u inat’. Na putu do vrtića sam se skoro potukla sa Arapinom smetlarom koji je slušao walkman pa smo si smetali za prolaz, a dijete mi je na biciklu već odmaklo naprijed. Kad je izvadio slušalice smo se sporazumjeli”, ispričala je Rosenzweig za Jutarnji.

Normalan život i inat

Ona se udala za zagrebačkog Židova s kojim je išla u srednju školu. On je krajem devedesetih emigrirao u Izrael, a ona mu se kasnije pridružila. Danas imaju troje djece, psa i, povremeno, mačku. Amalija opisuje kako sukobi u Jeruzalemu nisu slični ratnim zbivanjima na ovim prostorima te dodaje kako je i sama dobila izraelski inat.

“Nakon što su 2014. godine, dok sam bila u osmom mjesecu trudnoće s 2-godišnjom bebom u rukama, u mom pravcu letjele rakete, a ja sam jedino mogla stajati i misliti ‘uzmi me ako hoćeš, ali ja se s ovolikom trbušinom ne mogu pomaknuti da se sklonim’, i zatim gledala kako Iron Dome iznad moje glave smrtonosno oružje pretvara u običan ‘vatromet’. Jednostavno pokupiš taj način”, opisala je Aurelija.

Živi u relativno mirnoj, “šminkerskoj” četvrti koju osnovali njemački neotemplari. Ondje se miješaju Židovi i Arapi, a upravo su takva okupljanja česta meta terorista.

“Mirno je, miješaju se Židovi i Arapi, pogotovo na staroj željezničkoj stanici koja je preuređena u nešto kao mall, zove se First Station. I Židovi i Arapi tamo izlaze i rade. To je ovdje uvijek tako kad su te intifade, ne napadaju mjesta gdje su Židovi sami, nego baš gdje se miješaju da ‘dokažu’ da je zajednički suživot nije moguć. A to što su već sedam godina Židovi i Arapi zajedno po First Stationu, nadaju se da će ljudi zaboraviti”, smatra Rosenzweig.

Neslužbeni ulični zakoni

Dala je i savjet onim koji će se zateći u Jeruzalemu u vrijeme napada, a to je ujedno i neslužbeni zakon koji vlada na tamošnjim ulicama.

“Ovdje uzbuna znači sljedeće: ‘Ispucana je raketa i leti u vašem pravcu. Imate 30 sekundi da se sklonite.’ Onda moraš ostati u zaklonu par minuta, ali obično svi samo čekaju da čuju ‘bum’ i onda gotovo, nastavljaš normalno dalje. Ako si živ i zdrav”, zaključuje Rosenzweig.