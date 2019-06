ISPOVIJEST GENIJALNOG UBOJICE: Imao je 13 godina kad je mlađu sestru izbo 17 puta, iz potpuno jezivog razloga

Tvrdi da je dio njega jako volio sestru i da bi sve za nju učinio, a opet dio njega htio ju je mrtvu kako bi se mama ‘dozvala’ pameti

Paris Bennett, ime je 25-godišnjaka iz Teksasa koji je ubio svoju sestru kada je imao samo 13 godina, piše Mirror. Ovaj ubojica je 17 puta ubo nožem svoju tada 4-godišnju sestricu Ellu. Prije nego ju je ubio nožem, istukao ju je i davio. Ubo ju je toliko puta da se uvjeri da je mrtva. Razlog za to je, kako kaže, njegova majka Charity. Sin ju je htio naučiti lekciju jer je smatrao da je previše pažnje posvećivala sestri i taj što se počela ponovno drogirati.

Gnjusne detalje i razloge ubojstva sestrice Elle otkrio je u dokumentarnoj emisiji o psihopatima čiji je voditelj Piers Morgan. Budući da se Benneta i dalje tretira opasnim za okolinu, s voditeljem je razgovarao kroz neku vrstu prozirnog zida. Mladi ubojica je bez zadrške ispričao što se i kako dogodilo. Tvrdi da je dugo planirao ubojstvo.

ISPOVIJEST NAJGOREG SERIJSKOG UBOJICE: ‘Ne mogu izabrati ku*ku koja mi je bila draža. Volim ih sve, vidjet ćemo se u paklu’

‘Ostala je bez oba djeteta istovremeno – to joj je najveća kazna’

Vrlo hladno je isplanirao ubojstvo te se dugo vremena premišljao i lomio u sebi treba li ubiti 4-godišnju sestru i tako majci očitati lekciju. Od brutalnog ubojstva prošlo je 12 godina. Voditelju je ispričao da je godinama u sebi nosio nešto poput užarene kugle u želucu kada su u pitanju osjećaji prema njegovoj majci.

“Jedan od razloga zašto sam odlučio ubiti svoju sestru i ne nekoga drugog leži u tome što sam htio da moja majka ostane bez oba djeteta istovremeno. I kao dijete znao sam da je to najgore što se može dogoditi roditelju, to je najveća kazna. Našao sam način da joj uzmem oba djeteta u jednom naletu. Kada sam razrađivao svoj plan, znao sam da to nije kao da idem opljačkati banku. U meni se odvijalo nešto jako mračno”, ispričao je Bennet.

UHITILI SU TROSTRUKOG UBOJICU: ‘Sin ga je molio da ne ubija majku, baku i djeda, ali nije ga bilo briga’

Ispunio je svoj plan

Bennet je inače bio dijete genijalac s IQ-em 141 i kako kaže, razmišljao je da sestru prestane bosti nakon drugog uboda. Tvrdi da je dio njega jako volio sestru i da bi sve za nju učinio, a opet dio njega htio ju je mrtvu kako bi se mama “dozvala” pameti. Navodi da se borio sam sa sobom dok ju je ubijao.

On smatra da je svoj plan ispunio jer njegova majka sada mora živjeti život gore nego u horor filmu. Nakon što je ubio sestru, nazvao je prijatelja s kojim se sasvim normalno razgovarao pa zatim policiju. Bennetova kazna za ubojstvo sestre iznosi 40 godina, maksimalna za maloljetnike u Teksasu. Budući da Bennet sada ima 25 godina, za par godina bi mogao dobiti uvjetnu kaznu.

Unatoč svemu, njegova majka Charity mu je oprostila i redovito mu dolazi u posjet. Kaže da iako ju boli činjenica što je njen sin psihopat, ona ga ne može prestati voljeti. Sada ima još jednog sina, 6-godišnjeg Phoenixa i kaže da je svjesna da će ona i on biti u opasnosti kada Bennet izađe na uvjetnu. Majka drži da bi on u “pravim” okolnostima ponovio svoje djelo.

Voditelj je za kraj rekao da je imao osjećaj kao da pričao s Hannibalom Lectorom i da će svi koji su gledali emisiju ostati začuđeni ako Bennet zaista uskoro izađe iz zatvora i sa slobode služi uvjetnu kaznu.

IZMASAKRIRAO TROJE ČLANOVA OBITELJI, SJEO U KAFIĆ NA KAVU PA NAZVAO SUSJEDU: ‘Ubio sam ih, zovi policiju, napravio sam sranje’