ISPOVIJEST BIVŠE SPORTAŠICE I OKORJELE SRPSKE KRIMINALKE: ‘Trebalo je samo 40 sekundi da se u torbi nađe plijen od par milijuna eura’

Olivera Ćirković bila je osuđena na ukupno 32 godine zatvora, terete je za 116 teških krađa i tri oružane pljačke, a broj krađa koje je počinila mjeri se u tisućama. Ukupno je odslužila sedam i pol godina zatvora, a vrijednost opljačkanog blaga veća je od 500 milijuna dolara

Emisija Provjereno Nove TV dala je prostor i snimila prilog o kriminalki Oliveri Ćirković koja je, kako kažu, bila mozak operacija ‘Pink Panthera’ jedne od najzloglasnijih pljačkaških bandi. U prilogu je Ćirković, za koju se ističe da je u Grčkoj za njom još uvijek raspisana tjeralica, ispričala kako je od čuvene košakrkašice postala čuvena razbojnica. Oni fascinirani njome navodno je zovu “žena zmaj”.

Pa je tako prd kamerom emisije Provjereno u detalje opisala kako su izvođene pljačke. Po njenim riječima, partner u zločinu ušao bi u draguljarnicu ili zlatarnicu poput običnog kupca, elegantno odjeven, zainteresiran za kupnju skupocjenog nakita. Prodavačica bi, ne sluteći išta, odlazila do sefa, a on za njom.

Osmislili ulet automobilom u izlog

“Obara je na pod, na usta stavlja povez, a ruke veže. Za njim tada ulazi pomagač. Svega 40-ak sekundi i u torbi se nalazi plijen vrijedan nekoliko milijuna eura. Nakon obavljene pljačke, neprimjetno odlaze. U tom trenutku i da zove policiju, kako može policija tako brzo odreagirati i naći se na ovom mjestu u 40-tak sekundi”, pojasnila je Ćirković publici Nove TV.

Nadalje, kazala je kako njeni partneri u zločinu operiraju uglavnom po europskim metropolama, a zovu ih pljačkaši u odijelima. Njihov je “potpis” inače bio ulet automobilom u izlog usred bijela dana, takozvani akter, koji je ona osmislila.

“Akter je, ne znam to objasniti, kada automobil pod punim ubrzanjem uleti u izlog. Ako izlog ima rešetku, ona se iskrivi, izleti iz štoka pa se onda povuče konopcem i razbije se staklo. Napravi se rupa veličine automobila. Prvo, normalni prolaznici vjeruju da je to prometna nesreća i je netko pijan uletio u izlog pa otuda sva ta buka i to divljaštvo. Sljedeća scena je kada vide nekoga da izleti s fantomkom. Onda se prepadnu pa se sakriju. Sve to traje kratko, policija nema šanse ni jedan promil da stigne. Ja sam organizator, nisam direktni izvršitelj, a to je gora kategorija, organizator je čovjek broj jedan”, objasnila je pred kamerom Nove TV ova bjelosvjetska kriminalka koja je nekoć bila košarkaška reprezentativka.

Preko supruga ušla u svijet kriminala

Njena životna priča koju je širokoj javnosti prenijela ekipa emisije Provjereno Nove TV netipična je u svijetu kriminala. Bila je dijete iz sretne obitelji i odrastala je baveći se sportom. Prije rata je igrala je u beogradskim košarkaškim klubovima Crvena zvezda i Voždovac te Jedinstvu iz Tuzle, a potom je otišla u Atenu gdje je kako košarkašica bila vrlo popularna. Životna prekretnica dogodila joj se kada je upoznala bivšeg supruga s kojim ima sina, a koji je tada već bio kriminalac.

“Nije bio ozbiljan ni velik, ali je bio. Ima kontakte, zarađuje pet puta više od normalnog svijeta, već vidim da je u nekom novcu i skriva kako se bavi kriminalom”, ispričala je ekipi emisije Provjereno.

Preko njega je najprije počela švercati odjeću, a zatim pljačkati luksuzne prodavaonice satova i nakita. Kaže da ni sama ne zna koliko su ih ona i članovi bande Pink Panther opljačkali. Jedino donekle pozitivno u svemu bilo je što su pljačkali bez oružja i uz minialnu upotrebu sile. Policija, kaže ova bivša kriminalka, ne izlazi na kraj s njima jer su sve to bile teške krađe koje ne donose visoke zatvorske kazne.

“Policija se našla u ‘neobranom grožđu’. Kako spriječiti ljude koji se zalijeću automobilom u izloge i na taj način kradu”, kazala je za emisiju Provjereno.

Dvaput završila u zatvoru

Uhvaćena je 2006. godine prilikom jedne pljačke na Kreti koju je izvela s trojicom suradnika. Policija je zaustavila njihov automobil radi rutinske kontrole, no kada su uočili pajser na zadnjem sjedalu, uhitili su ih. Osuđena je na šest godina zatvora.

“U tim trenucima samo razmišljam o sinu. O sebi nimalo ne mislim jer to je naše razdvajanje. On je dobro dijete, dobar učenik i sportaš. Ima 10 godina i mene je samo razdvajanje strašilo”, ispričala je Ćirković.

Iz zatvora je izašla 2008. godine, ali je nastavila pljačkati po Grčkoj. U Ateni je sa svojim jatacima 2012. godine slučajno stala ispred pošte koaj ej opljačkana 15 minuta ranije. Stigla je policija, a jedan od njenih jataka počeo je bježati jer je bio naoružan. Drugi je zapucao na policajce koji su uzvratili i teško ga ranili. Ubrzo je i Ćirković ponovno bila uhićena. U zatvoru je smjesta počela smišljati plan za bijeg. Navodno je otkrila talent za slikanje pa je dobila priliku oslikati ured upravitelja zatvora odakle je imala pogled na glavni ulaz. Plan je bio zatražiti od policajke da je otprati do ulaza kako bi preuzela boju za slikanje.

“Ona je otvorila vrata, javila se. Imali smo dogovor da, ako kimnem glavom, to znači da moj suradnik nju udari. Unutra je naravno još bilo čuvara, ali ja sam procijenila da je situacija OK. Udario ju je i ona je pala. Mi smo izašli lagano, nas dvoje”, kazala je Ćirković za emisiju Provjereno.

Posvetila se edukaciji mladih

U Beograd je pobjegla kao najtraženija bjegunka iz Grčke, no tu njenim – kako piše Nova TV – ludostima nije bio kraj jer se odlučila vratiti i obaviti još jednu pljačku. No detalje te pljačke nije željela otkriti znatiželjnoj ekipi Provjerenog jer ih čuva za drugi nastavak svoje knjige.

Osuđena je ukupno na 32 godine zatvora, terete je za 116 teških krađa i tri oružane pljačke, a broj krađa koje je počinila mjeri se u tisućama. Ukupno je odslužila sedam i pol godina zatvora, a vrijednost opljačkanog blaga veća je od 500 milijuna dolara. Ništa ne bi mijenjala u svojoj prošlosti – otkrila je ekipi Provjerenog te dodala: “Od svake informacije da ima neki Rolex na dobrom mjestu i puno novca ja se naježim”.

Kriminalom se navodno više ne namjerava baviti već se posvetila edukaciji mladih koje, kaže, usmjerava na pravi put.

