ISPLIVALI DETALJI O HRVATU KOJI JE U NJEMAČKOJ UBIO SVOJU ŽENU: ‘U pitanju je strašno ljubomoran, nasilan tip’

Prijatelji i poznanici Briggite H. žrtve ubojstva u njemačkom gradiću Bad Soden-Salmünsteru te ubojice, njenog supruga Rudolfa H. ističu kako je on uvijek bio nezadovoljan i kako ga se supruga bojala napustiti zbog prijetnji

Maleni njemački gradić Bad Soden-Salmünster u utorak ujutro je potreslo stravično ubojstvo u jednoj obiteljskoj kući. Jučer je istražnom sucu Okružnog suda u Gelnhausenu zbog tog nedjela priveden 42-godišnji Hrvat Rudolf H. (42). Njega sumnjiče da je nožem dugim 20 centimetara ubo u prsa i na mjestu ubio svoju suprugu, također Hrvaticu, 38-godišnju Briggitu H.

U vrijeme zločina su u kući bili i njihova 13-godišnja kći i 15-godišnji sin koji su sada pod nadzorom službe za krizne intervencije. Fenix navodi da je motiv zločina, zbog kojeg će Rudolf H. biti u pritvoru do početka suđenja, mogući razvod.

“Motiv zločina još nije potpuno razriješen, ali postoje naznake da se žena htjela odvojiti od supruga, što on nije htio prihvatiti, pa je poludio”, rekao je njemačkim medijima glavni tužitelj Dominik Mies.

HRVAT U NJEMAČKOJ PRED OČIMA DJECE NASMRT IZBO SVOJU SUPRUGU: Susjedi ispričali: ‘Kćer je vrištala ‘Mama, krvariš!’

Loš život u Njemačkoj

To potvrđuju i Briggitini prijatelji i poznanici iz Splita. Kažu da je strepila od svog muža još od prvog dana braka do te mjere da se bojala najgoreg, a to se i dogodilo. Slobodna Dalmacija doznaje kako je Rudolf doselio u Split iz Slavonije te da je radio kao zaštitar, vozio motore, trenirao kick-boks i uzgajao papige, ali da je Briggita donosila novac u kuću. Na kraju su se odselili u Njemačku, gdje se zaposlila kao čistačica.

“Njezin suprug stalno je govorio kako je ovdje loše, on je uvijek htio nešto više. A otišli su tamo za crkavicu. Mislim da nisu ni lipe zaradili. Bilo je to preživljavanje. I gore od toga… Znate kako je, kad naši ljudi tek stignu tamo. Žive ajme majko, rade najniže poslove koje Nijemac neće. Svatko misli da je Njemačka ne znam što. Svašta je, jadna, radila, nijedan posao joj nije bio stran. Baš je bila vridna”, ispričala je Briggitina poznanica.

‘Imala je luđaka pored sebe’

Ne može prihvatiti da Briggita više nije među živima te ističe da je bila dobra duša i požrtvovana majka kojoj je najveću nesreću u životu donio upravo suprug.

“Sada je htjela pokrenuti razvod… Težak je to bio brak od prve sekunde, fizičkog zlostavljanja bilo je od samog početka. To se moralo dogodati kad tad. On je nju kontrolirao iz minute u minutu, u pitanju je strašno ljubomoran, nasilan tip. Što, uostalom, reći o muškarcu koji je u njihovu dvosobnom stančiću u Kaštelima, kupljenom na kredit, samome sebi u jednoj sobi napravio teretanu. Kupiš dvosoban stan, imaš dvoje djece i onda od jedne sobe napraviš sebi teretanu?! Pa valjda ćeš od dvije sobe djeci dati jednu.

Teški je to narcis. Nabildan, dva sa dva… Punio je dječju sobu spravama za vježbanje kako bi se gledao u ogledalo i govorio samome sebi kako je predivan. Vidjelo se da je ‘puvander’, ‘control freak’… Žena nije smjela ništa. Ne znam samo kako je sve te godine održavala osmijeh na licu, jer uvijek je bila nasmijana. I duhovita. Ona je bila totalna pozitivka, a imala je luđaka pored sebe.

Puno puta znala sam se zapitati, odakle joj snaga za osmijeh na licu. Kako neke žene mogu prikrivati to što svakodnevno proživljavaju, to je za ne vjerovati. Jadna ta djeca, ne mogu ni zamisliti koliko su istraumatizirana. Trebat će im psihijatar do kraja života”, rekla je žrtvina poznanica i zaključila kako “manijaci uvijek nađu neke lipe i dobre žene”.

Navodno joj je i prijetio

Rudolfov kolega s posla potvrdio je njene riječi rekavši kako je on bio stalno nezadovoljan, zbog čega je s obitelji i otišao u Njemačku. Poznaje ga desetak godina, otkad je Rudolf doselio u Split i pamti njegov nezgodan karakter.

“Bio je težak tip, uvijek neke filozofije, pametovanja. Neke fiks ideje. Bio je, koliko sam imao čuti, strašno ljubomoran na ženu. A kad je pokušala otići navodno joj je zaprijetio: ‘Ako to napraviš, ubit će te’. I to je, nažalost, i napravio. Svi smo u šoku. Uvijek je bio nezadovoljan, ne paše mu ovdje, ne paše mu ondje. Mislio je, valjda, da će kad ode u Njemačku, sve biti med i mlijeko. Tamo je radio kao kućni majstor…

Sada, po svemu ispada, da je, dok je živio i radio u Hrvatskoj bio normalan čovjek, koji je radio kao zaštitar i uz to bio sportaš. A u nekoliko godina života u Njemačkoj pretvorio se u monstruma. Ljubomorne osobe obično su ljudi koji nemaju povjerenja u sebe. Čovjek koji je samouvjeren zna tko je i što je. I sad, kad se vi odselite tako negdje u tuđinu, vama je jedini temelj obitelj, jer tamo nemate nikoga. I kad se to počne raspadati, takve osobe upadaju u ludila i na tako sebičan način naprave zlo i sebi i djeci i svima ostalima. Užas”, šokiran je Rudolfov poznanik.

Borba za skrbništvo nad djecom

Brigitta H. će biti pokopana na splitskom groblju Lovrinac. Njena poznanica, kao i dio javnosti koji je na društvenim mrežama komentirao taj zločin, želi najstrožu moguću kaznu za Rudolfa.

“Dao Bog samo da mu Njemačka sudi, da ga ne dovedu ovdje, jer kod nas su stvarno blage kazne za ubojstva. Bez doživotne se ništa neće napraviti”, smatra poznanica koja je uvjerena da će na Briggitin sprovod doći velik broj ljudi u znak podrške još jednoj žrtvi nasilja u obitelji.

Doznaje se kako je Brigittina sestra blizanka otišla u Njemačku riješiti svu potrebnu dokumentaciju i prijevoz tijela do Splita. Uz to, dovest će njenu djecu u Hrvatsku, ali je upitno hoće li dobiti skrbništvo nad njima. Naime, istu želju ima i ubojičina majka.