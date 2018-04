ISPAD U BEOGRADU OTKRIO DA ČETNIČKI VOJVODA U SRBIJI NIJE MARGINALAN LIK: ‘Šešelj je postao Vučićev momak za prljave poslove’

Osim analitičara i novinara koji dugo prate djelovanje osuđenog ratnog zločinca, da je Šešelj zapravo Vučićeva dvorska luda prilično otvoreno tvrdi i zastupnica srpsKog parlamenta.

“Politički marketing Vojislava Šešelja oduvijek je bio zasnovan na skandalima, oštrim izjavama, teškom nacionalizmu, konfliktima. Čak se u nekim situacijama pojavljivao kao vrlo dijabolična ličnost. Sve što je radio, radio je s namjerom sebe prikazati kao čovjeka koji beskompromisno brani srpstvo – po svaku cijenu i bez ikakvih obzira i osjećaja za druge. Tako se ponašao i prema političkim protivnicima, ne samo prema ljudima druge nacionalnosti”, ističe srpski novinar i analitičar Đorđe Vlajić.

Borio se za pozornost u sjeni Draškovića

Navodi kako je tako bilo i dok je njegov kum Vuk Drašković vodio mitinge po Srbiji, a Šešelj se morao skandalima boriti da dođe do riječi. Doslovno boriti, ističe Vlajić, jer se okružio bradatim spodobama koje su prozvale četnicima i počeo sa svojim programom – zbog kojeg je i osuđen kao ratni zločinac.





Upravo zato što je od samog početka nasilje bilo temelj svakog njegovog djelovanja, od Šešelja se mogao očekivati u najmanju ruku skandal prilikom posjeta hrvatske delegacije. To je osobito znao njegov politički sljedbenik, aktualni predsjednik Aleksandar Vučić.

Vučićeva dvorska luda

Zato se postavlja pitanje – je li Šešelj stvarno marginalni lik pa je jednako tako marginalna i njegova šovinistička predstava, ili je on Vučićeva dvorska luda koja govori ono što civilizirani ljudi ne smiju.

Od svih reakcija na divljanje osuđenog ratnog zločinca najdulje se čekalo upravo Vučićevu. Rekao je ono što je morao – kako osuđuje napad, kako je to štetno za Srbiju u kojoj se svaki gost mora osjećati sigurno. No nakon toga je, naravno dodao i ono “ali” – kako on nije otišao iz Zagreba kada su u Hrvatskoj palili srpske zastave, pričao o Alojziju Stepincu te nabrojao što je sve napravljeno za Hrvate u Srbiji. Iste one Hrvate čije će protjerivanje Šešelj obilježavati u Hrtkovcima, 6. svibnja na 26. obljetnicu mitinga nakon kojeg su se Hrvati iz tog mjesta počeli iseljavati.

Najmoćniji čovjek Srbije nemoćan

Na kraju, Vučić je gotovo zavapio: “Znate da nikada nećemo dopustiti da netko sa strane ugrozi bilo koga od naših gostiju, ali kako da reagirate kada su u pitanju narodni zastupnici? To je veoma teško. Postavlja se pitanje zašto smo to sebi dopustili i zašto se to dogodilo, ali ja na to, pravo da vam kažem, nemam odgovor”, rekao je Vučić.

VUČIĆ KOMENTIRAO ŠEŠELJEV ISPAD PA MALO PROVOCIRAO ZAGREB: ‘Za razliku od Hrvata, mi takve incidente osuđujemo’

Ne samo da je najmoćniji čovjek Srbije praktički slijegao ramenima i govorio da ne može baš ništa napraviti osuđenom ratnom zločincu koji mu sjedi u parlamentu, nego je prilično važno i gdje te kako je to napravio. Za razliku od bilo kojeg od obraćanja oko bilo čega što je vezano za Kosovo, gdje kao predsjednik (ili ranije premijer) “grmi” s govornice okružen svim državnim obilježjima, Vučićevo divljanje je komentirao ležerno smješten u stolici studija Radio televizijje Srbije, bez kravate u puloveru.

Prešutni pakt o nenapadanju

Zoran Gavrilović iz Biroa za društvena istraživanja (Birodi) za DW kaže kako se iza glumljene nemoći vidi jasna računica. Šešelj nije oporbeni protivnik, već prilično kooperativni partner aktualne vladajuće garniture. “Ostavljen na milost i nemilost svog učenika Aleksandra Vučića, Šešelj se pretvorio u njegovog momka za prljave medijske poslove. Ne treba biti veliki stručnjak za medije i vidjeti kako je Šešelj redoviti gost vladinih biltena, gdje se dolazi samo uz suglasnost vlade”, ističe Gavrilović. Vlajić skreće pozornost na to kako, iako nema dokaza da Vučić izravno štiti svog učitelja, otkako se Srpska radikalna stranka rascijepila Vučić i Šešelj u najmanju ruku mirno koegzistiraju.

“Ja nisam bio svjedok niti jednog žestokog sučeljavanja Vučića i Šešelja, ni političkog niti osobnog. Mislim da tu postoji neka vrsta dogovorenog ili prešutnog pakta o nenapadanju, jer bi to moglo biti nepovoljno i za jednog i za drugog”, kaže Vlajić.

Zbog Šešelja Srbija krši vlastite zakona

U Vučićevu nemoć je sve teže vjerovati i zato što je Šešelj pravomoćno osuđeni ratni zločinac.

“Ono što mene posebno zabrinjava jest što je Šešelj pravomoćno osuđen u Haškom tribunalu i da ostaje zastupnik. Time vlada (Srbije) krši i vlastite i međunarodne zakone”, ističe Vlajić.

Zastupnica DS-a u narodnoj skupštini, Aleksandra Jerkov koja se u skupštini usudila postaviti to pitanje, dočekale su uvrede i prijetnje srpskih radikala. Ona je i jedina stala u obranu zastupnika hrvatske nacionalne manjine Tomislava Žigmanova. Jedina reakcija bila je ona radikala – od poruka “kur*o ustaška” do toga kako će joj “netko” razbiti njušku.

BRANILA HRVATSKOG KOLEGU U SKUPŠTINI SRBIJE PA JOJ PRIJETILI: ‘Samo su im puna usta suradnje s Hrvatskom, a nitko ne reagira na uvrede i govor mržnje’

Ona je uvjerena da Šešeljevo divljanje nije incident, kako ga pokušavaju predstaviti vladajući, nego samo rezultat politike koji dijele i šešeljevi radikali i vladajuća srpska napredna stranka.

“U Srbiji su našim vlastima puna usta dobre suradnje s Hrvatskom, a s druge strane jedini zastupnik hrvatske nacionalnosti danima je izložen uvredama i govoru mržnje na koje nitko ne reagira pa ni predsjednica Skupštine Maja Gojković, koja se susrela s predsjednikom Hrvatskog sabora Gordanom Jandrokovićem. Od Maje Gojković i ne očekujem zaštitu sve dok se pretvara da su riječi SRS-a i Šešelja usamljeni izgred, a ne zajednički projekt SRS-a i vladajuće Srpske napredne stranke” .