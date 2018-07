ISKUSNI HRVATSKI SPELEORONILAC O SPAŠAVANJU DJEČAKA: ‘Istu akciju spašavanja pokušali smo u špilji u blizini Aržana i nismo uspjeli!’

“Trebalo bi smanjiti količinu vode kako bi se moglo plivati, a ne roniti, i onda spasioci trebaju doći do njih s nosilima i zračnim madracima. Ujedno djeci treba nekako “poslati” i struju, kako bi se vidjelo i kako bi im izvlačenje bilo pojednostavljeno. Ako nas pozovu, mi smo spremni izvesti takvu akciju”, kaže brački speleoronilac i član HGSS-a Petronije Tasić

Nad sudbinom dvanaest dječaka i njihovog trenera zatočenih u poplavljenoj špilji Tham Luang na Tajlandu strepi cijeli svijet. Istodobno, stručnjaci za spašavanje iz svih krajeva svijeta smišljaju načine i nude pomoć u spašavanju prije nego Tajland zahvati sezona ljetnih monsunskih kiša koja može otežati pa i onemogućiti akciju spašavanja.

No, u svijetu nema mnogo spasilačkih ekipa obučenih za ovu zahtjevnu i riskantnu akciju spašavanja. Među malobrojnima je speleoronilačka spasilačka ekipa Hrvatske gorske službe spašavanja (HGSS).

HGSS izveo jednu od najzahtjevnijih akcija spašavanja

Slobodna Dalmacija piše kako je ta HGSS-ova ekipa 2014. godine sudjelovala u spašavanju njemačkog speleologa Johanna Westhausera koji je zaglavio u najdubljoj jami u Njemačkoj, Riesending-Schachthöhlena na planini Untersberg u Berchtesgadenskim Alpama, na dubini od 1000 metara i 4000 metara od ulaza. K tomu je, prilikom pada, pretrpio tešku ozljedu glave. Bila je to jedna od najtežih akcija speleospašavanja ikad izvedenih, u kojoj su uz spasioce iz Hrvatske sudjelovali i oni iz Italije, Austrije, Njemačke i Švicarske. Trajala je jedanaest dana, a HGSS je za tu akciju u Beču dobio nagradu “Life goes on”.

Kao i tada, HGSS je spreman pomoći dječacima u špilji na Tajlandu, a da su spremni obaviti složeno spašavanje uvjeren je 58-godišnji Petronije Tasić, vlasnik ronilačkog centra Draulik iz Milne na Braču i član HGSS-a s tridesetgodišnjim iskustvom speleoronioca koji je sudjelovao u mnogim spašavanjima.

“Mi smo u HGSS-u još prije nekoliko godina imali u Bilobrkovoj pećini, u blizini Aržana, vježbu s istim scenarijem kakav je sada u Tajlandu. Po tom scenariju, u tu je špilju ušla voda i zatvorila izlaz speleolozima. Jedan od tih iskusnih speleologa koji je ‘zapeo’ u toj Bilobrkovoj pećini nije bio ronilac. Iako je imao nekakvo iskustvo u ronjenju, bilo ga je nemoguće izvući iz te situacije. Nije mogao disati pod vodom ni uz pomoć regulatora disanja, stvorila bi mu se blokada. Nije to ronjenje isto kao ono u moru. U takvim špiljama vlada mrak, ima puno mulja i gotovo se ništa ne vidi. Njega smo morali zamijeniti roniocem koji je imao golemo iskustvo i tek tada smo uspjeli obaviti tu vježbu”, kazao je Tasić za Slobodnu Dalmaciju.

“Panika bi mogla biti najveći problem”

On smatra da će akcija spašavanja na Tajlandu biti vrlo složena.

“Naime, tu djecu, koja su većinom neplivači, prvo treba naučiti da plivaju i da koriste masku, odnosno regulator disanja. Za to će biti potrebno najmanje 10 do 15 dana. Nakon toga, kad ih se nauči roniti, trebat će im dobro osvijetliti taj prolaz kako bi mogli vidjeti kuda idu. U slučaju da spasioci sve to učine, neće moći odjednom izvlačiti veliku skupinu djece, nego će morati izvlačiti jednog po jednog”, kaže iskusni speleoronilac iz Milne.

Ističe kako bi panika mogla biti najveći problem.

“Postoji opasnost da neko dijete, zbog straha i otežanih uvjeta snalaženja u tom mutnom, mračnom i skučenom prostoru, samo sebi ili nekome drugome skine masku ili regulator pa da upadnu u velike probleme”, kaže Tasić.

Pronađena rupa za spas

Po njegovom mišljenju, najbolje rješenje bilo bi smanjenje količine vode u jezeru.

“Trebalo bi smanjiti količinu vode kako bi se moglo plivati, a ne roniti, i onda spasioci trebaju doći do njih s nosilima i zračnim madracima. Ujedno djeci treba nekako “poslati” i struju, kako bi se vidjelo i kako bi im izvlačenje bilo pojednostavljeno. Ako nas pozovu, mi smo spremni izvesti takvu akciju”, kazao je Tasić za Slobodnu Dalmaciju.

U međuvremenu, iz špilje na Tajlandu u kojoj su zarobljeni dječaci, stiže jedna loša i jedna dobra vijest. Loša je da je jedan tajlandski spasilac poginuo tijekom operacije. Bivši pripadnik elitne vojne postrojbe SEAL Samarn Poonan, koji je bio dio spasilačkog tima, preminuo je u četvrtak navečer nakon što je ušao u špilju kako bi položio rezervoare s kisikom duž rute kojom bi se dječaci trebali izvući iz potopljenog špiljskog kompleksa.

Dobra je vijest da su spasioci danas ušli u špilju kroz jednu rupu koja bi mogla biti korištena kao izlaz umjesto prvotnog plana spašavanja koji je uključivao puno teži i opasniji put prema izlazu.

Pomoć šalje Elon Musk

Dodajmo ovome da je The Boring Company, tvrtka za gradnju tunela koju je osnovao poduzetnik Elon Musk 2016. godine potvrdila da je u razgovorima s tajlandskom vladom i da šalje ljude da teren kakvu bi pružili podršku u spašavanju zarobljenih nogometaša i trenera.

Musk je poručio kako SpaceX i The Boring Company imaju “napredni radar” koji je “prilično dobar u kopanju rupa”, ali i tehnologiju koja bi mogla “stvoriti zračni tunel pod vodom” kako bi djeca mogla prolaziti, piše BBC.