ISIL-OVA ROBINJA: ‘Tukli su me i silovali, a kada sam bježala morala sam ostaviti svoje dijete’

Nihad Barakat Shamo Alawasi (17), pripadnica Jazida koja je bila ISIL-ova seksualna robinja tvrdi da ju je oteo i u roblje prodao britanski džihadist Siddharta Dhar samoprozvani “novi Jihadi John”, piše The Independent. Riječ je, prema propagandnim podacima Islamske države, o jednom od najviših zapovjednika u Mosulu gdje je inače Nihad Barakat provela najgore dane svog ropstva. On je, prema njenim tvrdnjama, imao nekoliko seksualnih ropkinja pripadnica Jazida i odigrao ključnu ulogu u njihovom zarobljavanju i prodaji tijekom kojih je ona s drugim pripadnikom ISIL-a ostala u drugom stanju.

Nihad Barakat oteta je prije dvije godine kada je u ruke ISIL-a pao irački Sinjar. Prije nekoliko mjeseci progovorila je o tome kako su je tukli te da je bila prisiljena udati se za jednog militanta u Siriji prije no što je uspjela pobjeći, samo kako bi ponovno bila zlostavljana i silovana te ostala u drugom stanju.

Prvi put imenovala svoje zlostavljače

Sada je, pak, po prvi put za novu britansku Muslimansku televiziju iznijela u javnost imena boraca koji su je zarobili i zbog kojih je prošla stravično iskustvo. Prema njenim riječima, muškarac za kojeg je bila prisiljena udati je bio je zloglasni australski ekstremist Abdul Salam Mahmoud. Mjesec i pol nakon toga on je ubijen u Siriji.

“Vođa Islamske države nam je kazao kako se moramo preobratiti na islam jer ćemo inače biti ubijene. Podijelili su nas u tri skupine: muškarce, udane žene i neudane. A onda su neudane žene i djevojčice odvezli u Mosul. Nekad su djevojčice odvodili zbog vastitog zadovoljstva. Sve su im činili”, ispričala je 17-godišnjakinja.

Sestre i braća su joj također oteti

Nakon Mahmoudove smrti Nihad Barakat je pobjegla, ali bez svog djeteta koje je bila primorana ostaviti kako bi se spasila. U bijegu je stigla tek do Kirkuka gdje su je opet uhvatili. “Kada sam ponovno zarobljena odveli su me svom drugom vođi u Mosulu. Njegovo ime je Abu Drhar. On je također uzimao djevojke za sebe. Svaki dan mi je govorio kako se moram udati za drugog muškarca”, ispričala je 17-godišnjakinja koja je očito pala u ruke nasljednika Jihadi Johna. Potvrdile su to i njene riječi da je Dhar sad vođa u Mosulu i da su ljudi o kojima govori u stvari stranci te ga je prepoznala i na fotografiji. Nakon toga više nije željela govoriti o traumi koju je prošla.

MONSTRUMI ISLAMSKE DRŽAVE: Borci tjeraju ropkinje na abortuse i kontracepciju

Nihad Barakat danas živi u izbjegličkom kampu na sjeveru Iraka sa svojom majkom, ocem i braćom i sestrama. Radi za britansku fundaciju AMAR. Na žalost i dvije njene sestre i dava brata također su zarobili pripadnici Islamske države.