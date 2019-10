ISIL NIJE DUGO ČEKAO – VEĆ IMAJU NOVOG VOĐU! Služio je pod Sadamom Husseinom, a strahuje se da bi mogao bi biti još brutalniji

Samo dan nakon što je bivši samoprozvani kalif Abu Bakr al-Bagdadi umro ‘kao pas’, ISIL već ima novog vođu

ISIL “već ima novog vođu” jedva jedan dan nakon što je bivši samoprozvani kalif Abu Bakr al-Bagdadi umro “poput psa” u američkim napadima dok bivši vojni časnik Sadama Husseina preuzima uzde terorističke grupe, piše Daily Mail. Abdullaha Qardasha je navodno nominirao sada pokojni al-Bagdadi kako bi vodio “muslimanske poslove” grupe, prenosi Newsweek.

NAKON AL-BAGDADIJA STRADAO I NJEGOV GLASNOGOVORNIK: Ubili ga Kurdi i Amerikanci u zajedničkoj akciji

‘NEŠTO VELIKO SE UPRAVO DOGODILO’: Specijalci izveli veliku operaciju u Siriji, meta napada bio je al-Bagdadi, vođa ISIL-a. Ubijen je?

Služio je pod Sadamom Husseinom

Malo se zna o Qardashu, koji je nekad služio pod Sadamom Husseinom. No, vjeruje se da je već preuzeo niz dužnosti od al-Bagdadija. Jedan dužnosnik rekao je za Newsweeku: “Bagdadi je bio nominalni vođa. Nije bio uključen u operacije.”

To dolazi nakon što su stručnjaci upozorili da su ISIL i ekstremistički džihadistički pokreti tijekom posljednjeg desetljeća i pol opetovano pokazali otpornost nakon smrti ključnih vođa. A njihovi militanti, zaokupljeni dugogodišnjim borbama, ostaju na mjestu širom svijeta. Grupa je možda bila spremna za Bagdadijevu smrt i nakon početnog razdoblja prilagodbe od nekoliko mjeseci mogla bi je koristiti i za pokretanje novih napada, dodali su.

DOK ZAPAD SLAVI SMRT VOĐE ISIL-A, RUSIJA ‘NEMA INFORMACIJA’, A ZA IRAN TO NIJE VELIKA STVAR: ‘Pa što, ubili ste vlastito stvorenje’

Veliki korak unazad za ISIL

Jean-Pierre Filiu, profesor bliskoistočnih studija u Parizu na Science-Po, rekao je da njegova smrt predstavlja veliki korak unazad za ISIL, koji je na vrhuncu svog uspjeha 2014. godine proglasio novi “kalifat” diljem dijelova Iraka i Sirije. Hisham al-Hashimi, specijalist za ekstremističke pokrete, iz Bagdada, rekao je kako će najvjerojatnije nakon smrti Bagdadija doći do trenutka tišine i stanke u terorističkim napadima.

Dok su pozdravljali Bagdadijevu smrt kao prekretnicu u borbi protiv terorizma, europski čelnici istaknuli su kako njegova skupina nije potpuno pobijeđena. “Bitka protiv zla Islamske države još nije gotova”, upozorio je britanski premijer Boris Johnson. Francuska ministrica obrane Florence Parly obećala je “neumoljivu borbu protiv grupe’.

Rita Katz, direktorica Obavještajne grupe SITE koja prati džihadističke medije, rekla je da je povijest džihadističkog pokreta pokazala da je uspio nadživjeti smrt vođa poput bivšeg šefa Al-Qaede u Iraku Abu Musaba al-Zarqavija, koji je ubijen tijekom američkog zračnog napada 2006. godine. “ISIL je pokazao svoju operativnu otpornost i definitivno će iskoristiti Bagdadijevu smrt za regrutiranja i pozive na napade”, napisala je na Twitteru.

Značajnija smrt od Bin Ladenove?

Američki predsjednik Donald Trump je operaciju i al-Bagdadijevu smrt opisao kao “značajniju od Bin Ladenove“. Dodao je da u operaciji nije izgubljeno ljudstva, ali da da je s ubijen velik broj Bagdadijevih boraca i kolega. “Umro je nakon što je uletio u tunel bez izlaza, cvilio je i plakao i vrištao do kraja”, nastavio je Trump, dodajući da je Bagdadi drogirao troje svoje djece s njim. “Vodio ih je do sigurne smrti.”

“Stigao je do kraja tunela dok su ga naši psi progonili. Upalio je prsluk, ubivši sebe i troje djece. Tijelo mu je bilo osakaćeno eksplozijom. Ali rezultati ispitivanja dali su određenu, neposrednu i potpuno pozitivnu identifikaciju. Bio je to on. Razbojnik koji se toliko trudio da zastraši druge, posljednje je trenutke proveo u potpunom strahu, u potpunoj panici i stravi, prestravljen američkim silama koje su se obrušavale na njega ‘, objasnio je.