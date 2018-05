ALEKSANDAR VUČIĆ O SPORAZUMU S KOSOVOM: ‘Srpsko društvo je pomalo iscrpljeno’

Unatoč tome što je priznanje Kosova uvijet za primanje Srbije u EU, srpski predsjednik ne misli da će to biti lako izvesti.

Srpski predsjednik Aleksandar Vučić nada se ulasku Srbije u Europsku uniju 2025., no nije optimist po pitanju postizanja sporazuma s Kosovom, rekao je u razgovoru za španjolske novine El País.

18-godišnje čekanje

“Srpsko društvo je pomalo iscrpljeno. Počeli smo ovaj proces 2000. i već se 18 godina nalazimo u njemu. Nadam se da ćemo biti spremni završiti ovo 2025. (kako predlaže Europska komisija) no to nije sigurno jer ovisi o zemljama EU-a. Istovremeno nam je Kosovo prepreka”, rekao je 48-godišnji Vučić tijekom boravka u Sofiji na summitu EU-zapadni Balkan.

Kosovo se jednostrano odcijepilo od Srbije prije deset godina a odbijanje priznanja njegove nezavisnosti prepreka je ulasku Srbije u klub od 28 zemalja. U Bruxellesu ključnim smatraju sporazum između Beograda i Prištine ako Srbija želi ući u EU. “To uopće nije jednostavno. Još uvijek je puno mržnje (između Srba i Kosovara) no moramo ju nadići i nastojati pronaći kompromis. Pitate li me da li sam optimist – nisam. No u svakom slučaju uložit ćemo velike napore kako bi smo postigli sporazum. Ne mogu jamčiti da će druga strana učiniti isto”, rekao je.

Pravoslavna crkva smatra Kosovo srcem Srbije i duhovnom kolijevkom svoje vjere te je poručila da se ne isplati ući u EU ako je cijena nezavisnost Kosova. “Jako su me zaboljele te riječi. No ne radi se o debati ‘s Kosovom’ ili ‘bez Kosova’…radi se o postizanju sporazuma i pronalasku rješenja”, kaže Vučić.

Španjolsko ‘razumijevanje’ Srbije

Španjolska je uz Rumunjsku, Slovačku, Grčku i Cipar jedna od pet zemalja EU-a koje nisu priznale Kosovo. Španjolski premijer Mariano Rajoy odbio je prisustvovati summitu u Sofiji jer su na sastancima sudjelovali lideri Kosova. Španjolska se doma suočava sa zahtjevom za nezavisnošću pokrajina Katalonije i Baskije. U četvrtak je katalonskim predsjednikom vlade izabran zagovornik nezavisnosti dok se ranije ovaj mjesec raspustila baskijska separatistička organizacija ETA najaviviši političku borbu za samostalnost umjesto oružane.

El País piše kako je Aleksandar Vučić “u svojoj mladosti bio ultranacionalist zapaljene retorike te ministar informiranja diktatora Slobodana Miloševića, a da se transformirao u žestokog europejca čiji je cilj postići ulazak Srbije u EU“. “Prikazuje se pomirljivom osobom“, napominju te najprodavanije dnevne novine u Španjolskoj.

“Smatram da kada pogledaš prema budućnosti, ono što želiš jest dovoljno radnih mjesta za mlade. U protivnom za nas neće biti budućnosti. Moramo ostaviti iza sebe svoje sukobe, svoje borbe”, rekao je Vučić. Dodaje kako bi oružani sukob vezan uz Kosovo ili druge etničke tenzije “ubio Srbiju“. “Imali smo puno ratova koje nismo htjeli u 20.stoljeću, potrebno ih je ostaviti ondje, te donijeti mir i stabilnost u čitavu regiju a također i Srbiju“, napominje.

Odnos s Rusima

El País navodi kako Vučić računa na uvažavanje njemačke kancelarke Angele Merkel dok istovremeno održava bliske odnose s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Ujutro na početku dana, kako je rekao za novine Financial Times, ima jednosatni tečaj iz ruskog jezika a najdraži pisac mu je Dostojevski. Više puta je pročitao Braću Karamazove, svoj omiljeni roman. Tvrdi da mu Putin nikada nije ponudio drugačiji put od onoga prema Europskoj uniji. “Ne, da vam budem iskren. On je prijatelj Srbije no uvijek je poštivao naš izbor”, rekao je Vučić.

Europski lideri skeptični prema ulasku Srbije u EU ne gledaju blagonaklono na to prijateljstvo. Neki ga smatraju ruskim ‘trojanskim konjem’ kojim bi se Moskva infiltrirala u Bruxelles te ga iznustra razrušila. Vučić se na to smije, navodi El País, te tvrdi kako nema ničega lošeg u prijateljstvu s Rusima.

“Rusi, kao i Španjolci, podržavaju našu teritorijalnu cjelovitost. Dođete li u Srbiju i pitate ljude koga preferiraju, Španjolce ili Dance, njih 90 posto će vam reći da Španjolce. To je povezano sa situacijom oko Kosova”, kaže. Dodaje kako je španjolski premijer Rajoy “jako popularan, premda ga vjerojatno za to nije briga”. El País navodi kako se Vučića kritizira zbog opsjednutosti za kontroliranjem medija u Srbiji “gdje ne postoji raznovrstnost tradicionalnih medija”. On to ne vidi tako. “Podržavam raznovrsnost medija. To što se govori o meni ponekad je gore od onoga što se može reći o nekome. Uključujući kada kažu Vučić je gay (…). No naravno da moramo stvoriti demokratski prostor u kojem mediji mogu raditi.”

El País podsjeća kako su ga 2015. “skoro linčovali” kada je došao u Srebrenicu tijekom obilježavanja žrtava ubojstva 8.000 muslimana koje su ubile srpske trupe pod zapovjedništvom ratnog zločinca Ratka Mladića. Oni koji su ga čekali ondje nisu zaboravili svoju prošlost te su ga gađali kamenjem, cipelama i bocama. Morao je pobjeći na cestu. Unatoč tome namjerava se vratiti ondje. “Da, jer ne razumijem ljude koji su me napali. Ne razumijem taj osjećaj, njihove emocije. No siguran sam da će biti prilike da se vratim ondje kada moj čin bude poštovan. Tada ću odati počast žrtvama”, zaključio je Vučić.