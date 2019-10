IRSKI PREMIJER ŽELI RIJEŠITI PITANJE GRANICE: Pokušava dogovoriti sastanak s Johnsonom jer nema puno vremena do brexita

Leo Varadkar tvrdi kako sve treba biti gotovo u roku od tjedan dana kako bi plan bio izložena na Europskom summitu 17. i 18. listopada

Irski premijer Leo Varadkar rekao je da je zatražio sastanak s britanskim premijerom Borisom Johnsonom idući tjedan, naglasivši da London nema još puno vremena za nove prijedloge za brexit koje je iznio ovoga tjedna.

Premda je ostalo manje od mjesec dana do zakazanog izlaska Velike Britanije iz EU-a, Johnson traži velike promjene u načinu rješavanja najspornijega pitanja u sporazumu o izlasku Velike Britanije iz EU koji je prije više od godinu dana prihvatila njegova prethodnica Theresa May, a to je granica između Sjeverne Irske i Irske.

Slijedi izlazak bez sporazuma

Međutim, Europska unija i Irska u četvrtak su izjavile da prijedlozi neće poljuljati sporazum, dok je Dublin otvoreno upozorio da Britaniji slijedi izlazak bez sporazuma.

“Pokušavamo dogovoriti sastanak s premijerom Johnsonom sljedećega tjedna”, rekao je Varadkar novinarima. “Nema puno vremena. Europski summit je 17. i 18. listopada i nije razumno očekivati da će 27 ili 28 predsjednika vlada pristati na nešto što im je predočeno večer prije ili dva dana prije”.

Rok od tjedan dana

Finski premijer Antti Rinne, čija zemlja trenutačno predsjeda Europskom unijom, priopćio je da je Johnsonu u telefonskom razgovoru u subotu rekao kako je važno pronaći rješenje u roku od tjedan dana, na vrijeme za summit.

“Johnson se složio s tim rokom i razumio da su poštivanje mirovnoga sporazuma za Sjevernu Irsku, očuvanje jedinstva Europske unije i osiguravanje funkcionalnoga unutarnjeg tržišta preduvjeti za rješenje”, priopćio je premijer Antti Rinne.

Johnsonova glasnogovornica odbila je komentirati razgovore s drugim europskim čelnicima.