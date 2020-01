IRANSKA NUKLEARNA AGENCIJA SPREMNA ZA NEOGRANIČENO OBOGAĆIVANJE URANIJA: ‘Već testiramo nove centrifuge’

Iranski predsjednik Hasan Rouhani rekao je prošli tjedan da je nuklearni program njegove zemlje sada “napredniji” nego što je bio 2015. godine kada je Iran potpisao nuklearni sporazum

Iranska organizacija za atomsku energiju (AEOI) objavila je u subotu da je spremna za obogaćenje uranija na bilo koji postotak, čime je porasla zabrinutost zbog nuklearnog programa te zemlje.

“Čim političko vodstvo da zeleno svjetlo, AEOI je spreman obogaćivati uranij do neograničene razine”, rekao je zamjenik čelnik AEOI-ja Ali Asgar Zraean, citira državna novinska agencija IRNA.

Iran također radi na novoj generaciji centrifuga koje mogu znatno ubrzati proces obogaćivanja uranija, dodao je.

Zarean navodi da AEOI već testira nove centrifuge.

‘Program napreduje’

Visoko obogaćeni uranij potreban je za razvoj nuklearnog oružja.

Iran pomalo smanjuje ispunjivanje svojih obaveza

Iranski predsjednik Hasan Rouhani rekao je prošli tjedan da je nuklearni program njegove zemlje sada “napredniji” nego što je bio 2015. godine kada je Iran potpisao nuklearni sporazum (JCPOA) sa šest svjetskih sila (Velikom Britanijom, Kinom, Francuskom, Njemačkom, Rusijom i Sjedinjenim Državama).

Sporazumom se Iran odrekao razvoja vojne komponente nuklearnog programa i zadržao samo civilni nuklearni program u zamjenu za ukidanje sankcija.

Pošto su se Sjedinjene Države povukle iz JCPOA-e i obnovile sankcije tada je i Iran počeo smanjivati ispunjenje svojih obveza koje proistječu iz sporazuma.

Tvrde da ne razvijaju nuklearno oružje

U srijedu je Rouhani rekao da Iran neće nikada razviti nuklearno oružje, s nuklearnim sporazumom ili bez njega i pozvao je europske države da ne slijede Washington koji je napustio taj dogovor iz 2015. godine.

Američki predsjednik Donald Trump povukao je 2018. svoju državu iz nuklearnog sporazuma koji su s Iranom postigle svjetske sile. Washington je nakon povlačenja i obnovio sankcije Iranu koji je odgovorio tako što je počeo napuštati obaveze preuzete sporazumom.

Francuska, Velika Britanija i Njemačka nedavno su aktivirale mehanizam za rješavanje sporova predviđen dogovorom, nakon što je Teheran nastavio povećavati proizvodnju obogaćenog uranija.

To može dovesti do ponovnog uvođenja UN-ovih sankcija, ukinutih sporazumom, no tri europske države tvrde kako žele da se on održi.