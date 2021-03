IPAK TINJA NADA U POTPUNI OPORAVAK TURIZMA: U Hrvatskoj će to biti sporije Grčke, ali brže od Španjolske i Francuske

Govoreći o Europi, očekuje se da će se najbrže oporaviti destinacije kao što su Portugal, Turska i Grčka, dok će Španjolska i Francuska imati najsporiji povratak dok se Hrvatska nalazi negdje između

Globalni turizam bi u 2021. godini trebao ostvariti oko 20 posto manje prihoda nego 2019. godine, a prošle godine par prihoda bilo je od 57 posto. Potpuni oporavak turizma može se, kako piše Poslovni dnevnik, očekivati u roku od 3 do 5 godina.

Najbrže će se oporaviti Portugal, Turska i Grčka…

Govoreći o Europi, očekuje se da će se najbrže oporaviti destinacije kao što su Portugal, Turska i Grčka, dok će Španjolska i Francuska imati najsporiji povratak. Hrvatska se nalazi negdje između prema podacima Euromonitora, a koje je iznijela šefica odjela turizma Caroline Bremner u petak na webinaru u organizaciji Instuta za turizam na temu izgradnje boljeg i održivog turizma nakon pandemije.

Turistički djelatnici koji su bili sudionici webinara upozorili su da će biti teško ostvariti potpuni reset turizma koji bi trebao postati potpora razvoju lokalnih zajednica jednom kada se u potpunosti otvore putovanja.

Održivost je većinom stvar subjektivnog doživljaja različitih skupina u nekoj zajednici, kojoj jako malo znači stvarni podaci i nalazi istraživanja. “Splitsko-dalmatinska županija ima strateški plan razvoja održivog turizma, s točno utvrđenim slabim točkama, od infrastrukture do gužve, no otvoreno trebamo reći da će to biti jako teško provesti jer imamo jako slabu podršku partnera, odnosno turističkih djelatnika. Njima je najvažnije da ostvare rast noćenja i prihoda”, istaknuo je Joško Stella, direktor turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije.

Sumnja u održivost turizma kao prvog plana

Emil Kukalj iz turističke zajednice crnogorskog grada Bara također se slaže s Joškom Stellom. “Destinacije u kojima prevladava individualni smještaj nad kolektivnim imaju problem jer većinu čine subjekti koji nemaju dugoročnu viziju održivog turizma koja ih niti ne zanima, već ih zanima samo kako će oni sami ostvariti veću zaradu. Pogotovo u godinama nakon pandemije, kad krene oporavak, sumnjam da ćemo uspjeti staviti održivost turizma u prvi plan”, rekao je Kukalj.

Premda je trenutno gotovo cijela Europa u novom lockdownu zbog novog vala koronavirusa, oporavak naziru i u TUI-u, koji bilježi porast broja rezervacija ljetnog odmora. Trenutno broje oko 2,8 milijuna rezervacija za razdoblje od srpnja do studenog, a u odnosu na 2019. godinu kapacitet ponude je 75 posto.

