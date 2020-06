IPAK SU ZATAŠKAVALI KORONAVIRUS; Postoje snimke: ‘Daju nam informacije 15 minuta prije dnevnika’; ‘Ovog nema ni u Kongu’

Neovisna istraga unutar Svjetske zdravstvene organizacije otkrila je snimke nekoliko sastanaka zdravstvenih dužnosnika s početka siječnja na kojima se oni žale kako im kineske vlasti ne pružaju dovoljno informacija o koronavirusu

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) namučila se da od Kine izvuče ključne informacije u ranim danima razvoja pandemije koronavirusa. Otkrile su to snimke s internih sastanaka u WHO-u, koje su u suprotnosti s ranijim pohvalama organizacije Kini zbog njihove reakcije na pandemiju.

Snimke, do kojih je došao Associated Press, sadrže prigovore dužnosnika kako Peking ne dijeli s ostatkom svijeta sve podatke potrebne za procjenu opasnosti virusa za ostatak svijeta. Snimka navodno datira od 6. siječnja, a 20. siječnja je Kina priznala da je virus zarazan, da bi 30. siječnja WHO proglasio globalnu opasnost.

“Radimo s vrlo malo informacija. To nikako nije dovoljno da bismo pripremili plan”, rekla je Maria Van Kerkhove, epidemiologinja i tehnička voditeljica WHO-a tijekom pandemije koornavirusa.

“Trenutno smo u situaciji da nam daju informacije 15 minuta prije nego se pojave na kineskoj državnoj televiziji”, na jednoj od snimaka se čuje glas Gaudena Galee, glavnog dužnosnika WHO-a u Kini.

Neovisna istraga zataškavanja

WHO je bio meta kritika zbog hvalospjeva prema Kini, a međunarodna zajednica je od početka pandemije sumnjala na njihovo zataškavanje podataka o koronavirusu. Zbog toga je pokrenuta neovisna istraga, a snimke su jedna od prvih stvari koju su otkrili istražitelji.

“Naše vodstvo i djelatnici radili su dan i noć slijedeći pravila i regulacije organizacije kako bismo podijelili sve informacije sa svim državama članicama jednako te vodili iskrene i otvorene razgovore s vladama na svim razinama”, kratko su komentirali iz ureda WHO-a u Kini.

Jednak scenarij kao SARS

Na drugoj snimci, šef WHO-a za hitne slučajeve Michael Ryan govori da se boji da bi se mogla ponoviti epidemija SARS-a iz 2002. koju su Kinezi također zataškavali. Predlagao je tada da se izvrši veći pritisak na Peking kako bi počeli davati informacije.

“Ovo je posve jednak scenarij, neumorno pokušavam dobiti informacije od Kine o tome što se zapravo događa. WHO se tada jedva izvukao s obzirom na nedostatak transparentnosti u južnoj Kini. Ovo se u Kongu ne bi dogodilo. I nije se dogodilo u Kongu i na drugim mjestima. Moramo vidjeti podatke. To je u ovom trenutku najvažnije”, govorio je Ryan početkom siječnja.

Još u prosincu su na kapaljku pristizale informacije o misterioznom virusu nalik na SARS koji je pogodio Wuhan, no vlasti su to brzo ušutkale. Tek 9. siječnja kineski državni mediji su objavili da je bolest rezultat novog koronavirusa, ali i nije zarazna. Dva tjedna kasnije, priznali su da se virus širi s čovjeka na čovjeka, a bolnice su već bile pune. Vlasti su zatvorile Wuhan 23. siječnja, no dotad je gotovo polovica stanovništva napustila grad i otišla u druge dijelove Kine i svijeta prije proslave Kineske nove godine.

